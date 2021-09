Back to smart (work) con i nuovi notebook ultraleggeri LG Gram

Come ogni anno settembre segna l’inizio di una nuova stagione di lavoro per gli italiani ma quest’anno per molte persone sarà un inizio del tutto nuovo. Si parla, infatti, di rientro in forma “ibrida”: in parte in ufficio, magari scaglionati, e in parte online. Questo implicherà avere “postazioni di lavoro” temporanee e itineranti: addio quindi a scrivanie coperte di fogli e appunti, e ben vengano soluzioni tecnologiche che ci consentiranno di avere sempre a portata di mano tutto quello che ci serve per ottimizzare la produttività e allo stesso tempo il nostro comfort. Un elemento essenziale per ottenere tutto questo è il notebook, meglio se ultraleggero.

Per rispondere a questa esigenza, LG ha progettato i notebook ultraleggeri della serie LG gram Z90P, disponibili in tre diversi polliciaggi da 14″, 16″ e 17″ e in 3 diverse colorazioni: Obsidian Black, Quartz Silver e Snow White.

Per pendolari, smart workers o nomadi digitali l’elemento chiave nella scelta di un notebook è indubbiamente la leggerezza. I nuovi notebook LG gram si distinguono, infatti, per la leggerezza dello chassis in lega di magnesio. Nonostante il 17 pollici sia dotato del più grande schermo esistente nella categoria dei laptop ultraleggeri si presenta, infatti, con un peso di soli 1350g. I modelli da 16 e 14 pollici pesano invece rispettivamente 1199g e 999g, e hanno uno spessore ridotto di 1,68 cm.

Si tratta quindi di dispositivi semplici da trasportare, ideali per coloro che sono sempre in movimento o in viaggio, ma che allo stesso tempo riescono a garantire una giornata intera di lavoro senza necessità di ricarica. Infatti, i modelli LG gram 17Z90P e 16Z90P sono dotati di una batteria da 80Wh, altamente efficiente, per offrire un’autonomia rispettivamente fino a 15 e 16,5 ore (dati MobileMark 2018) tra una ricarica e l’altra, consentendo agli utenti maggiore libertà di movimento. Il modello 14Z90P è, invece, dotato di una batteria da 72Wh che garantisce una durata fino a 18,5 ore.

I notebook LG non sono solo leggerezza e autonomia. Soddisfano anche le richieste degli utenti più esigenti grazie a tutta una serie di caratteristiche che garantiscono prestazioni eccellenti. I notebook LG gram, infatti, si presentano con processori Intel® CoreTM di undicesima generazione, certificati Intel EVOTM, nelle versioni quad-core i7-1165G7 a 2.8GHz e quad-core i5-1135G7 a 2.4GHz, entrambe con grafica Intel Iris Xe.

I nuovi modelli sono, inoltre, dotati di memoria RAM da 8 o 16GB LPDDR4x a 4266MHz che offre una velocità del 33% superiore ai precedenti modelli, e di un SSD M.2 NVMe PCIe da 512GB.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home (64 bit) per i modelli in colorazione Quartz Silver e Snow White, mentre la versione Obsidian Black è dotata di Windows 10 Professional (64 bit) per rispondere alle esigenze dei professionisti.

Inoltre, la nuova serie di LG gram propone diverse novità volte a migliorare la produttività. Il design con cornice super sottile su quattro lati e con la cerniera nascosta offre all’utente un’esperienza immersiva oltre a donare al notebook un look elegante e sofisticato tipico dei prodotti premium. Il formato 16:10, invece, consente all’utente di visualizzare più contenuti sullo schermo. Infine, la tastiera è retroilluminata con due livelli di luminosità ed è stata migliorata con una corsa dei tasti portata a 1,65 mm e, insieme al touchpad più ampio, garantisce una scrittura più veloce e confortevole.

I nuovi LG gram garantiscono standard elevati anche per quanto riguarda la connettività: sono infatti dotati di tecnologia Intel WiFi 6, Bluetooth 5.1, e di una porta HDMI, due USB 3.2 Gen 2 e soprattutto due Thunderbolt 4, che consentono di caricare dispositivi con potenza 100W, trasferire dati con velocità fino a 40GB/s e la trasmissione video su due display 4K o un display 8K, con un singolo cavo.