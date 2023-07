Bandai Namco Europe annuncia la sua line-up per gamescom 2023

La Gamescom 2023 si avvicina rapidamente, e i fan dei videogiochi in tutta Europa sono in fermento per scoprire le ultime novità che il mondo del gaming ha da offrire. Bandai Namco Europe ha sollevato il velo sulla sua sorprendente line-up di titoli, e promette di fare scintille con alcune delle più attese uscite dell’anno.

Tra i giochi presentati allo stand A21 nella hall 6, spiccano alcuni titoli imperdibili che faranno vibrare i cuori dei giocatori di tutte le età e gusti.

Armored Core VI: Fires of Rubicon, l’atteso nuovo gioco d’azione di FromSoftware e Bandai Namco Entertainment, offre ai giocatori l’opportunità di vivere un’esperienza di gioco tridimensionale mozzafiato. La possibilità di assemblare il proprio Armored Core con una vasta gamma di componenti e armamenti aprirà nuove prospettive strategiche, consentendo ai giocatori di affrontare missioni in ambientazioni sorprendenti. Una caratteristica che farà la differenza è la libertà di personalizzazione, che permette ai giocatori di modellare il proprio stile di gioco. Con il lancio previsto per il 25 agosto, i visitatori della gamescom avranno la fortuna di provare in anteprima questo entusiasmante titolo.

NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS promette di emozionare i fan del celebre franchise, con una grafica che cattura perfettamente lo stile anime e battaglie dinamiche. La modalità storia inedita per Boruto aprirà nuove trame intriganti per gli appassionati della saga. Un elemento che sicuramente susciterà l’entusiasmo dei partecipanti sarà la modalità 1 contro 1, in cui potranno dimostrare le proprie abilità in sfide adrenaliniche. Con la fama della serie, questo titolo sarà senza dubbio uno dei punti forti dello stand di Bandai Namco.

Park Beyond, la nuova IP dedicata al genere manageriale, è stata lanciata il 16 giugno e già ha catturato l’attenzione dei giocatori con il suo stile unico. La possibilità di gestire un parco divertimenti e sbizzarrirsi con la creatività promette di essere un’esperienza coinvolgente e divertente. I visitatori della gamescom avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità manageriali e scoprire se hanno ciò che serve per far fiorire un parco di successo.

Un altro titolo che farà la sua apparizione europea alla gamescom sarà SAND LAND, un’avventura affascinante che trasporterà i giocatori in un mondo desertico afflitto da una terribile siccità. Indossando i panni del principe dei demoni Belzebubù, i giocatori si uniranno allo sceriffo Rao e al Ladro demone in una ricerca epica di una sorgente leggendaria nascosta nel deserto. La storia coinvolgente e l’ambientazione unica renderanno sicuramente SAND LAND uno dei giochi più attesi da provare durante l’evento.

Infine, per i fan della serie TEKKEN, Bandai Namco presenta con orgoglio TEKKEN 8, l’atteso seguito che promette di stupire i giocatori con uno spettacolo grafico senza precedenti. La nuova filosofia basata sull’aggressività nei combattimenti trasformerà le battaglie in incontri spettacolari e mozzafiato. Grazie alla possibilità di sfidare amici e altri visitatori casuali della gamescom, i giocatori potranno mettere alla prova le loro abilità di combattimento con i loro personaggi preferiti.