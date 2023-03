Bata lancia la nuova collezione di sneaker P/E 2023

Bata ha lanciato una nuova collezione di sneaker adatte a tutti i gusti e stili. Il claim “E tu che sneaker sei?” è il fulcro della campagna di comunicazione SNEAKER SEASON, il cui obiettivo è quello di proporre modelli trasversali che si abbinino facilmente ad altri capi e accessori per creare outfit sempre alla moda.

La nuova collezione Bata si caratterizza per la versatilità e l’intraprendenza dei quattro modelli che interpretano il mood primaverile. Le sneaker, protagonisti indiscusse della nuova tendenza Primavera – Estate 23, si adattano a look mondani e cittadini e hanno una scala cromatica delicata che spazia dal bianco monocromatico fino ai colori neutri come l’avorio o il rosa.

Tra i modelli proposti, spicca la sneaker Runny, ideale per chi cerca una calzatura comoda da indossare tutti i giorni senza rinunciare al glamour. Questa scarpa, che richiama lo stile così detto “model off-duty look”, unisce capi eleganti e minimal a pezzi più comfy, ed è caratterizzata da una suola rialzata e lacci comodi. I colori rosei e delicati, impreziositi da dettagli lucidi ton sur ton, la rendono un vero e proprio must have per le amanti dello stile casual e delle silhouette retro-running.

Per le donne più romantiche e attente alle tendenze del momento, Bata propone invece il modello Basky, un’iconica sneaker anni Ottanta in pelle e tessuto con lacci e fondo a cassetta bianco e beige e dettagli laminati, perfetti per illuminare l’outfit nel day by day. Flatty, invece, è perfetta per la donna dallo stile urban chic che non vuole passare inosservata. Con i suoi lacci dorati e il motivo glitterato oro sul tallone, è iper femminile, glamour e ricercata, il lasciapassare di stile in ogni occasione.

E per finire, Bata propone anche Knitty, un modello comodo ed avvolgente, perfetto per la donna che cerca una calzatura leggera e confortevole. La tomaia in rete traforata color nude si sposa sia con gli stili più street e casual che con quelli sofisticati e classy.

Anche per gli uomini, Bata ha pensato a una selezione di quattro modelli cool. Runny, proposta Skechers, è un modello minimal, agile e quotidiano, mentre Basky, di Puma, è sportiva, trendy e originale. Flatty, invece, è un’iconica sneaker di Adidas, classica, versatile e immediatamente riconoscibile grazie alle stripes laterali. Infine, le Knitty sono interpretate da Power, leggere, dinamiche e tecniche.

In totale, sono otto i modelli pensati per tutti gli stili, che uniscono coolness e lifestyle, e che mantengono come must il comfort e l’accessibilità.