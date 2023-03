BAUSTELLE: il 17 marzo esce il nuovo singolo “Milano è la metafora dell’amore”

I Baustelle sono tornati con un nuovo singolo che anticipa l’uscita del loro nono album in studio, intitolato “Elvis”, che uscirà il 14 aprile. Il brano si chiama “Milano è la metafora dell’amore” e sarà pubblicato il 17 marzo per BMG.

La canzone ci porta in un viaggio nella frenesia della metropoli milanese, descritta attraverso un linguaggio poetico e cinematografico che mescola pregiudizi e verità in una descrizione sensoriale. La città, cantata con irriverenza e allegria dalla band, diventa un’esperienza da voler tatuare sulla propria pelle, una città in cui perdersi e ritrovarsi, capace di uccidere e di riportare in vita.

La band racconta di aver voluto scrivere una canzone “sfrenata e libera come il rock and roll, senza inibizioni e forse anche un po’ senza senso”, e Milano, con le sue contraddizioni, li ha sempre intrigati e sedotti.

La nuova direzione estetica dei Baustelle, fatta di raffinatezza e contemporaneità senza abbandonare il passato, è confermata dalla copertina di “Elvis”, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi.

L’album è già disponibile in pre-order in vari formati, tra cui CD, vinile oro in edizione limitata e numerata, vinile bianco in edizione limitata e numerata, vinile nero e CD Maxi formato, contenente un booklet di 28 pagine e 4 cartoline con le cover alternative dell’album.

I Baustelle si sono distinti nel panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio ad una vera e propria tendenza. Da “Sussidiario illustrato della giovinezza” a “L’amore e la violenza, vol.2”, passando per grandi classici come “Charlie fa surf”, la band ha saputo mantenere una coerenza stilistica pur evolvendosi nel tempo.

Non resta che aspettare l’uscita di “Elvis” per scoprire quale sarà la prossima evoluzione musicale dei Baustelle e come racconteranno la contemporaneità con il loro linguaggio unico e rivoluzionario.