Bayer lancia in Italia l’App TeraPiù: la terapia a portata di smartphone

Seguire correttamente la propria terapia e adottare stili di vita sani può aiutare il paziente ad avere una prospettiva di salute più favorevole. Spesso però, ritmi frenetici, dimenticanze, paura di effetti collaterali, possono far perdere la motivazione e ridurre l’aderenza al trattamento.

TeraPiù è la nuova App per smartphone di Bayer Italia, semplice, gratuita e personalizzata che assiste il paziente e i suoi familiari nel percorso terapeutico. Un supporto concreto per aiutare a gestire al meglio la propria terapia.

Bassi livelli di aderenza terapeutica rappresentano un problema complesso e una delle grandi sfide in ambito salute, soprattutto per pazienti cronici, con differenti patologie e terapie.

Il 50% degli individui con malattie croniche non riesce ad aderire correttamente alla terapia prescritta dal medico (fonte AIFA): un comportamento che rappresenta un fattore di rischio per il paziente, riduce i benefici di prevenzione e di cura e alimenta spreco di risorse pubbliche.

Le motivazioni di non aderenza differiscono da paziente a paziente e per questo serve una risposta personalizzata. TeraPiù offre servizi e consigli a pazienti e caregiver, disegnati sulla base delle proprie esigenze, facilitando l’assunzione dei farmaci e migliorando l’aderenza alla terapia.

Ad esempio, sarà possibile controllare quali farmaci sono stati prescritti, consultarne il foglietto illustrativo e le indicazioni sull’assunzione. Un servizio di notifiche e alert avvisa quando assumere i farmaci prescritti – anche se si è fuori casa – e ricorda quando stanno per finire o scadere.

Inoltre, l’applicazione rende possibile la raccolta dei parametri vitali come pressione e colesterolo e l’utilizzo del contapassi e del calcolatore di calorie per rimanere in forma.

Con TeraPiù i propri punti di riferimento sono sempre a portata di mano. L’App permette di memorizzare i recapiti di medici, farmacisti e familiari e ricorda le visite mediche programmate mettendo a disposizione un calendario per gli appuntamenti.

Per migliorare aderenza terapeutica e stile di vita, sono disponibili inoltre una serie di articoli e consigli personalizzati su alimentazione, salute e prevenzione cardiovascolare, attività fisica e molto altro.

Un progetto nato dal confronto con medici, farmacisti e pazienti, in collaborazione con un Board Medico Scientifico di primo livello e con il know-how di Personalive e Cherry Data, realtà innovative inserite nel Polihub del Politecnico di Milano. Una preziosa alleanza terapeutica che mette il paziente al centro, seguendolo, motivandolo e supportandolo.