BBC ICECREAM e Timberland: una collezione outdoor dall’ispirazione vintage

Bee Line by Billionaire Boys Club e l’iconico marchio di stivali Timberland sono tornati per la loro ottava collaborazione insieme, per celebrare la cultura del classico stivale Timberland Premium 6-inch, rivisitato prendendo ispirazione dalla vitalità della città. L’abbigliamento, le calzature e gli accessori della collezione si ispirano all’heritage outdoor e workwear di Timberland, evidenziando le silhouette utilitaristiche e da lavoro attraverso una palette di colori dai toni della terra, che prende vita con colori vivaci e modelli vintage influenzati dagli anni ’90.

Le calzature di questa collezione sono una nuova versione del primo stivale Premium 6-inch con punta in gomma Bee Line x Timberland di novembre 2020. Con questo nuovo lancio, i marchi sono entusiasti di estendere la collezione alle taglie di scarpe da donna (37 – 41.5) oltre a quelle da uomo (40 – 47.5).

Pur offrendo un cenno allo stile iconico, il nuovo stivale Bee Line x Timberland Premium 6-inch impermeabile con punta in gomma, presenta una tomaia realizzata in pelle Better Leather, classificata Silver dal Leather Working Group per le migliori pratiche ambientali, e una membrana impermeabile TimberDry. La classica punta in gomma offre la massima protezione per affrontare le intemperie ed è disponibile in tre varianti colore complementari alla pelle color verde oliva intenso: arancione elettrico, verde scuro e nero inchiostro.

Gli elementi nostalgici si estendono dalle calzature all’abbigliamento e agli accessori della collezione. Tra i pezzi di punta c’è la classica giacca in pile Bee Line x Timberland, realizzata in pile riciclato al 100% e reinterpretata con un motivo geometrico jaquard popolare negli anni ’90. I capisaldi della collaborazione come la felpa con cappuccio e logo Bee Line x Timberland® e le t-shirt grafiche a maniche lunghe sono riproposte in nuove colorazioni, e l’intera collezione è disponibile nelle taglie XXS-XXXL per un approccio all-gender. Infine, un passamontagna in maglia e un marsupio in pelle scamosciata color oliva completano questa capsule outdoor.

La collezione è messa in risalto in una campagna con l’artista musicale originario di NYC, Jadakiss, noto per la sua personale linea di stivali Timberland, e il creativo polivalente e nativo di New York, Aurora Anthony. La campagna enfatizza l’affinità che è cresciuta tra gli abitanti delle città urbane verso lo stivale Timberland, che per molti è una rappresentazione simbolica della fatica e della dedizione che ci vuole per farcela in una grande città.

Ambientato in una classica pizzeria di New York, il video della campagna è un omaggio visivo alla varietà di personaggi che si possono incontrare, tutti desiderosi di ottenere il ‘Bee Line Special’, un gioco di parole della gente locale sulla loro conoscenza dei segreti metropolitani che solo un vero newyorkese può conoscere.

Nel video della campagna Bee Line x Timberland, Jadakiss regala gemme aspirazionali all’ emergente Aurora Anthony. Mentre scambiano una conversazione d’impatto, li vediamo indossare le iconiche calzature e i pezzi della capsule.

La capsule Bee Line x Timberland sarà disponibile da venerdì 11 febbraio in esclusiva nei negozi BBC ICECREAM Flagship di NYC e BBC ICECREAM Miami, in Europa online sul sito di BBC ICECREAM con prezzi che vanno da 55 a 220 euro. La collezione vedrà un’uscita più ampia il 18 febbraio sul sito Timberland e presso rivenditori selezionati in Nord America, EMEA e APAC.