“Be More Elroq”: il nuovo SUV compatto 100% elettrico Škoda nelle Concessionarie a marzo

Marzo segna un momento importante per Škoda con il lancio del nuovo SUV compatto 100% elettrico, Elroq. Il modello debutta ufficialmente nelle concessionarie italiane con soluzioni innovative per agevolare il passaggio alla mobilità elettrica, rendendolo più accessibile ai clienti.

Per chi desidera acquistare Elroq, Škoda propone Clever Value, una formula di finanziamento a valore futuro garantito che permette di accedere al SUV con condizioni vantaggiose. Inoltre, con la formula Be More Free, i clienti riceveranno voucher per la ricarica da 1.150 euro forniti da Elli, la società del Gruppo Volkswagen specializzata in soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

Un’altra grande novità è Clever Change, il programma di noleggio flessibile che consente di guidare Elroq per 36 mesi, con la possibilità di estinguere gratuitamente il contratto a partire dal sesto mese, a condizione di passare a un nuovo veicolo con una delle formule finanziarie del Gruppo Volkswagen. Questa soluzione permette di provare la mobilità elettrica senza vincoli a lungo termine, facilitando la transizione verso il futuro dell’automobile.

Il nuovo Škoda Elroq si posiziona nel cuore del segmento C, il più rilevante in Europa per volumi di vendita. Il SUV ha una lunghezza inferiore ai 4,5 metri e offre un mix perfetto di spaziosità, efficienza e tecnologia. La gamma prevede tre versioni: Elroq 50, Elroq 60 ed Elroq 85, con prezzi a partire da 34.500 euro.

Tra le caratteristiche più innovative spiccano la ricarica ultra-rapida fino a 175 kW, che permette di recuperare una buona autonomia in pochi minuti, e i fari Full LED Matrix, che garantiscono la massima visibilità senza abbagliare gli altri conducenti.

Per celebrare il debutto di Elroq sul mercato italiano, Škoda ha organizzato un evento speciale con un weekend porte aperte previsto per il 22 e 23 marzo in tutte le concessionarie ufficiali. Sarà l’occasione perfetta per vedere da vicino il nuovo SUV, scoprirne le caratteristiche e provarlo su strada.

A supporto del lancio, Škoda ha realizzato una campagna di comunicazione originale, con spot che tracciano parallelismi tra le caratteristiche del veicolo e alcune curiosità dal mondo naturale. Ad esempio, si sottolinea come il bagagliaio di Elroq (da 470 a 1.580 litri) possa contenere una grande quantità di oggetti, proprio come le guance di uno scoiattolo, o come la sua ricarica ultra-rapida sia paragonabile alla velocità di movimento di un colibrì.

Con il nuovo Elroq, Škoda punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel settore dei veicoli elettrici, offrendo una soluzione accessibile e flessibile per chi vuole abbracciare la mobilità del futuro.