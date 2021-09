BE THE CHANGE: Tezenis prosegue il suo impegno nella sostenibilità

Tezenis continua il suo percorso verso la sostenibilità e amplia la collezione BE THE CHANGE, che ha l’obiettivo di contenere l’impatto ambientale.

Una serie di capi cool e di tendenza e che vogliono rispettare il pianeta attraverso l’utilizzo di quattro fibre sostenibili ognuna declinata in vari modelli e pensata per i differenti mood.

.BE COMFY capi underwear basic, dal design minimal e cool, realizzati in Modal Carbon Neutral, che limita l’emissione di anidride carbonica e che rende il tessuto brillante, morbido e traspirante a contatto con la pelle.

.BE SPORTY pensati e realizzati in microfibra riciclata i capi della tendenza BE SPORTY, dedicati al fitness ma non solo, sono perfetti per un mood urban-chic e athleisure. La composizione è di microfibra riciclata ovvero in ECONYL (71%) unito a elastam (29%). L’econyl deriva da tessuti sia pre che di post-consumo e reinserisce nella catena produttiva materiali che finirebbero al macero.

.BE COOL mood psichedelico e underground per la tendenza BE COOL, che accoglie completi in mesh arricchiti dalla banda logata, elemento identitario e distintivo. L’intimo è realizzato in RECYCLED TULLE con l’utilizzo di Nylon riciclato da pre-consumo (70%) ed elastam (30%). Una selezione di capi glam, versatili e dalla finitura opaca da indossare come underwear ma fare anche intravedere sotto i vestiti.

.BE YOU capi con texture a costine realizzati in Organic Cotton Rib, che si compone per il 94% da Cotone Organico, il 4% elastam e per il 2% poliestere, con il risultato di avere una fibra naturale e che non prevede l’utilizzo di sostanze chimiche.

La collezione BE THE CHANGE, young e dinamica, in pieno stile Tezenis viene interpretata dalla sua ambassador, l’influencer Giulia

De Lellis che indossa i capi nella campagna digital che è on-air sui principali magazine online moda e lifestyle, Tik Tok, Facebook,

Youtube e Google. Giulia, con la sua freschezza e spontaneità, si muove con disinvoltura nel suo appartamento, mostrando come i capi BE THE CHANGE possono adattarsi a tutte le occasioni della giornata.

La collezione è in vendita in store e online.