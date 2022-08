Beats e Kim Kardashian insieme con tre bellissimi nuovi colori per i “Beats Fit Pro”

Beats e l’eclettica imprenditrice Kim Kardashian annunciano la prima collaborazione custom in assoluto per i Beats Fit Pro, gli ultimi auricolari true wireless del brand.

La collaborazione “Beats x Kim” rappresenta un incontro fra moda e funzionalità, in cui la tecnologia di alto livello si veste nello stile minimalista esclusivo di Kim Kardashian. I Beats Fit Pro così ripensati sono disponibili in tre colori neutri: Luna (chiaro), Dune (medio) e Terra (scuro). Queste tonalità versatili e il design innovativo delle alette offrono una vestibilità sicura per svolgere senza interruzioni le attività quotidiane: dalla palestra all’ufficio, incluso tutto ciò che accade nel frattempo. Concepiti anche per essere un accessorio statement, permettono di esprimere la propria identità tramite i colori, creando look monocromatici o basati su forti contrasti.

“Volevo sganciarmi dall’idea che delle cuffie debbano essere colorate per esprimere personalità”, ha dichiarato Kim Kardashian. “Questa è una collaborazione speciale, perché permette di scegliere se uniformarsi o distinguersi, e Beats è noto per creare prodotti che esaltano l’individualità.”

Per accompagnare il lancio, Kim Kardashian diviene la protagonista della campagna ufficiale “Beats x Kim”; ci parla dell’ispirazione che l’ha portata a questa collaborazione e condivide alcuni momenti dietro le quinte.

“Kim ha portato il suo esclusivo stile minimalista nelle prime cuffie Beats Fit Pro personalizzate in assoluto”, ha dichiarato Eddy Cue, vicepresidente senior dei Servizi di Apple. “Siamo emozionati nell’offrire le cuffie Beats più innovative in una palette di colori completamente nuova e bellissima, sia per i fan della musica che per gli appassionati di moda.”

I Beats Fit Pro sono gli auricolari Beats più avanzati e innovativi attualmente disponibili e offrono un’esperienza d’ascolto eccellente, grazie alla cancellazione attiva del rumore, alle modalità Trasparenza ed EQ adattiva, all’audio spaziale con rilevamento dei movimenti della testa e al chip Apple H1. Sono inoltre compatibili con i telefoni Android scaricando l’app Beats abbinata.