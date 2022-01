Beats Fit Pro: il regalo di San Valentino per i più sportivi

Per questo San Valentino Beats by Dr. Dre (Beats) propone un regalo che farà felici gli amanti della musica e, in particolare, quelli appassionati dell’attività sportiva. Si tratta dei Beats Fit Pro, auricolari progettati per uno stile di vita attivo, dotati di alette dal design innovativo che offrono le massime prestazioni acustiche. Grazie alla massima vestibilità e a un totale comfort, l’ultima novità firmata Beats rappresenta una vera e propria rivoluzione degli auricolari per il fitness quotidiano e, con quattro colori adatti a tutti i gusti – Bianco, Nero, Grigio salvia e Viola ametista, il perfect match è assicurato.

Con il particolare design delle alette morbide flessibili, i Beats Fit Pro aderiscono perfettamente a qualsiasi orecchio e restano stabili anche durante gli allenamenti più intensi, garantendo una riproduzione audio eccellente e senza interruzioni. Fit Pro sono pronti a conquistare anche gli ascoltatori più esigenti con il loro suono potente, puro, nitido, bilanciato e con una gamma dinamica impeccabile in formato ridotto, grazie all’architettura acustica e all’ottimizzazione che contraddistinguono la gamma di prodotti Beats.

Con le tre modalità di ascolto, è possibile personalizzare la propria esperienza acustica: la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) rileva in modo continuo i rumori ambientali, fino a 200 volte al secondo, li isola e li elimina in tempo reale, per non perdere neanche un beat. E quando si desidera sentire cosa accade intorno, con il pulsante “b” è possibile passare facilmente alla modalità Trasparenza. Quando sia l’ANC sia la modalità Trasparenza sono disattivate, entra in funzione l’EQ adattiva.

Inoltre, l’Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa regala un’esperienza avvolgente con i contenuti registrati in 5.1, 7.1 e Dolby Atmos, mentre la tecnologia Bluetooth di Classe 1 garantisce un raggio d’azione più ampio e un’eccezionale efficacia di trasmissione, assicurando connettività affidabile e meno perdite di connessione.

C’è di più, i Beats Fit Pro uniscono innovazione senza precedenti a una batteria ad altissime prestazioni per un ascolto combinato fino a 27 ore e, quando si è di fretta, grazie a Fast Fuel, con 5 minuti di ricarica hai ancora 1 ora di ascolto.

Gli auricolari sono compatibili con i telefoni Android e, scaricando l’app Beats per Android, è possibile configurare facilmente gli auricolari con l’abbinamento con un tocco e un test di aderenza guidato.

Infine, in linea con l’approccio di Beats finalizzato a eliminare i componenti di plastica e ridurre i materiali di scarto, i componenti interni sono in plastica riciclata, l’imballaggio principale è prodotto in uno stabilimento certificato “zero waste” ed è costituito per l’88% da fibra di legno, di cui l’74% è materiale riciclato.

È possibile preordinare i Beats Fit Pro a partire dal 24 gennaio, a 229,95 € su apple.com, con spedizione a partire dal 28 gennaio sullo e-store Apple e presso i rivenditori partner MediaWorld, UniEuro, Euronics e Amazon.