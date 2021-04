Beats: idee regalo hi-tech per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma (9 maggio), Beats by Dr. Dre (Beats), brand leader nel settore audio, proponetre idee regalo per celebrarla e dare un boost alle sue passioni. Tutte le proposte offrono un’experience d’ascolto di alta qualità, senza dimenticare praticità e funzionalità, ma anche attenzione al design e colore.

BEATS FLEX

Beats Flex, auricolari in-ear con cavo ultra-flessibile e porta type-C, sono l’ultima novità lanciata dal brand. Grazie ai due magneti posti alle estremità e alle funzioni automatiche Pausa e Play, la riproduzione dei contenuti preferiti viene interrotta quando vengono tolti dalle orecchie e riavviata quando vengono inseriti nuovamente. Con i controlli integrati è invece possibile regolare il volume, skippare o stoppare i brani e rispondere alle chiamate. La piattaforma acustica avanzata, con driver personalizzati su più livelli, offre bassi precisi e minima distorsione. C’è di più: con la Condivisione audio è possibile sincronizzare i Beats Flex con un altro paio di cuffie o auricolari Beats oppure con gli AirPods2 attraverso un semplice tap. Garantiscono fino a 12 ore di ascolto e se la batteria è scarica, bastano 10 minuti di ricarica Fast Fuel per avere 1,5 ore di ascolto extra.

Il chip Apple W14 permette un abbinamento semplice e veloce anche con i dispositivi Android mentre la tecnologia Bluetooth di Classe 1 offre un raggio d’azione più ampio e meno perdite di connessione. Per non trascurare l’attenzione all’ambiente, il packaging dei Beats Flex è composto all’87% di materiale vegetale proveniente da fibre riciclate e/o foreste sostenibili. Disponibile nei colori Nero Beats, Giallo Limone, Grigio Nuvola, Azzurro Etere sono proposti al pubblico con un prezzo di € 49,95.

SOLO PRO

Le iconiche cuffie Solo Pro, con microfoni integrati, vantano un design ergonomico che permette di indossarle a lungo con il massimo comfort, senza rinunciare all’eleganza. Piegandole si spengono e, grazie al chip Apple H1, quando vengono riaperte e accese è possibile rispondere alle chiamate, cambiare brano e regolare il volume con un pulsante sul padiglione destro. A seconda delle esigenze, è possibile scegliere la modalità cancellazione del rumore esterno con calibrazione audio in tempo reale, oppure Trasparenza per non perdere il contatto con l’ambiente circostante; entrambi attivabili dal pulsante sul padiglione sinistro. Il suono è potente, i toni bilanciati e l’autonomia garantita fino a 22 ore di ascolto e fino a 40 ore con le due modalità spente. E se la batteria è quasi scarica, grazie a Fast Fuel con 10 minuti di ricarica si raggiungono 3 ore di ascolto extra. Per chi possiede un altro paio di cuffie o auricolari beats o AirPods2 è possibile condividere l’ascolto in wireless di contenuti come canzoni, podcast e film sulle Solo Pro. Il Bluetooth di Classe 1 con il chip Apple H1 offrono velocità di connessione migliorata con un raggio d’azione più ampio e meno perdite di connessione permettendo anche la compatibilità con i device Android. Disponibile nei colori Nero, Grigio e Bianco Avorio sono proposte al pubblico con un prezzo di € 299,95.

PILL +

Pill+ è l’altoparlante portatile di Beats progettato per riempire gli ambienti con un suono ricco e cristallino, tanto potente quanto definito. Grazie alla tecnologia Bluetooth è possibile collegarlo al proprio device e con il pulsante multifunzione “b”, posizionato in alto insieme ai tasti fisici on/off e volume gestire i comandi: riprodurre, mettere in pausa, saltare i brani e controllare e o rispondere alle chiamate. Scaricando l’app #beats Pill+ per iOS6 o l’app Beats per Android7è possibile, inoltre, collegare un secondo altoparlante per un suono ancora più potente. Pill+ si ricarica in sole 3 ore, garantisce 12 ore di autonomia, e funge anche da stazione di ricarica per il proprio smartphone. L’indicatore LED mostra se la carica è completa o esaurita quando il dispositivo è collegato, e se la carica è completa, bassa o esaurita quando non è collegato. È possibile utilizzare lo speaker anche tramite cavo jack da 3,5 mm. Disponibile nei colori Bianco, Nero e Rosso è proposto al pubblico con un prezzo di € 199,95.