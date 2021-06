Beats Studio Buds: suono strepitoso in formato ridotto

Beats annuncia il lancio dei Beats Studio Buds, potenti auricolari totalmente senza fili che garantiscono un’esperienza audio di alta qualità con un design comodo, leggero ed elegante. Resistenti all’acqua e al sudore, con rating di grado IPX41 e fino a 24 ore di autonomia, gli Studio Buds offrono efficiente cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e, per la prima volta, abbinamento con un tocco sia per utenti iOs che Android, per il massimo della comodità.

Gli Studio Buds sono stati ideati e progettati per offrire un audio di qualità elevata e il massimo comfort, per ascoltare musica, guardare film in streaming o parlare con gli amici. L’ugello acustico inclinato ergonomicamente è dotato di una micro apertura realizzata al laser che attenua la pressione nelle orecchie. Inoltre, grazie ai copriauricolari in silicone in tre misure e al design leggero (5 g per auricolare), gli Studio Buds garantiscono il massimo comfort per tutta la giornata.

Il suono potente e bilanciato è reso possibile dal driver proprietario a doppia membrana da 8,2 mm, con un rigido pistone centrale dallo strato esterno flessibile. L’acustica a doppia camera degli Studio Buds permette una separazione stereo eccezionale e distorsione armonica minima nella curva di frequenza, così da non perdere neanche una nota. Inoltre, per chi dispone di un abbonamento a Apple Music, gli Studio Buds riproducono automaticamente l’audio spaziale per i brani disponibili mixati in Dolby Atmos, per offrirti suono e nitidezza multidimensionali.3

Grazie alle due modalità di ascolto, sei tu a controllare il suono. La cancellazione attiva del rumore (ANC) blocca i rumori esterni indesiderati, compreso quello del vento, sfruttando il controllo adattivo del guadagno in tempo reale. Per garantire un audio nitido quando la modalità ANC è attiva, gli Studio Buds utilizzano un algoritmo che tiene monitorato il file sorgente e al contempo corregge ed elimina fino a 48.000 volte al secondo gli artefatti che compromettono il suono.

E quando desideri sentire cosa accade intorno a te, tieni premuto il pulsante “b” per passare facilmente alla modalità Trasparenza. I microfoni esterni mescolano i suoni dell’ambiente circostante con la #musica che ascolti, per offrirti un’esperienza naturale.

Durante le chiamate, i due microfoni beamforming riconoscono la tua voce e bloccano i rumori esterni e del vento, per una nitidezza eccezionale. Gli Studio Buds sono il primo prodotto Beats a supportare la funzione “Dov’è” su iOs e “Trova il mio dispositivo” su Android. Individua facilmente gli auricolari che non trovi più utilizzando l’ultima posizione conosciuta (quando sono abbinati tramite Bluetooth) oppure facendoli suonare se si trovano nelle vicinanze.

A partire da quest’estate, sarà possibile ordinare gli Studio Buds in tre classici colori Beats, nero, bianco e rosso Beats, al prezzo di € 149,95.