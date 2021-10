Beats: un’edizione limitata di Studio3 Wireless insieme a A-COLD-WALL*

Beats e A-COLD-WALL* – brand di moda britannico fondato da Samuel Ross – annunciano il lancio dei nuovi Beats Studio3 Wireless in ACW* Concrete. Le nuove cuffie over-ear sono caratterizzate da una palette color ardesia e bianco gesso, una striscia nera su entrambi i lati e il logo ACW * stampato esternamente, internamente e sulla custodia. Il packaging mantiene le stesse tonalità ed è costituito da materiale vegetale proveniente da fibre riciclate e/o foreste sostenibili.

Con A-COLD-Wall* Samuel Ross ha creato texture neutre che provengono dall’ambiente industriale in cui è cresciuto: rivestimenti di ciottoli e mattoni, pietra grezza, tonalità spente – colori grezzi da mescolare e spesso non utilizzati, ma che uniti danno vita ad un design di alta qualità.

“L’obiettivo della collaborazione tra Beats e A-COLD-WALL* era quello di creare un linguaggio materiale universale riconoscibile da tutti, assicurando una sensibilità minimalista trasmessa nella creazione del Prodotto” ha commentato Samuel Ross, founder di A-COLD-Wall*. “Volevo produrre un nuovo modo di comunicare attraverso prodotti utilizzati quotidianamente. Precisione e concretezza sono diventate la base durante tutto il processo, dal prodotto al packaging. Sono state sviluppate nuove tecniche di stampa con Beats per creare un rivestimento bicolore composto da grigio ardesia e bianco gesso. La texture trasmette al tatto la sensazione dei minerali e l’esperienza sensoriale prende vita attraverso il tatto fisico e acustico.”

“Costruire un legame tra ambiente, ispirazione, materiale e funzionalità ci ha permesso di sfruttare influenze condivise, locali e globali come chiave di svolta per una comunità universale attraverso la cinematografia, gli ambienti e le location – la musica svolge un ruolo importante da catalizzatore nel trasportare chi ascolta o nel trasformare un ambiente fisico“, conclude Ross.

La campagna che accompagna questa uscita, che ha come protagonista il cantante rapper Lil Durk e il suo rapporto in evoluzione con la sua città natale, Chicago, mette in mostra l’impatto che gli ambienti circostanti hanno su di noi, così come la capacità della musica di espandere la nostra prospettiva oltre il luogo in cui viviamo. Le riprese sono a firma di Cam Kirk e il brano è realizzato in collaborazione con Kelvin Krash.