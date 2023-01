BEHIND THE HYPE: il successo di G-SHOCK

G-SHOCK compie 40 anni. L’iconico brand di orologi indistruttibili vanta ormai alle spalle una storia costellata da successi e innovazione, che lo hanno portato a essere un’icona generazionale.

Dai Millennials alla Gen-Z, G-SHOCK accompagna nella vita di tutti i giorni i suoi fan, mostrando di non essere solamente un prodotto dall’innegabile superiorità tecnica, ma anche un player culturale che, con la sua estetica bold ma finemente attualizzata, è riuscita a imporsi sul mercato internazionale, raccogliendo intorno a sé sempre più appassionati di orologi e non solo.

Il celebre magazine Hypebeast, per la sua rubrica Behind The Hype, analizza questo successo attraverso un contenuto video di 7 minuti e 30 secondi, che ripercorre la storia del brand giapponese, analizzandone le subculture che dalla moda e al cinema si sono legate a lui, nonché i polsi delle numerose celebrità che hanno indossato l’iconica silhouette.