Benelli all’EICMA Riding Fest

Benelli ha confermato ufficialmente la propria presenza alla prima EICMA Riding Fest in programma 27 e 28 aprile sul circuito di Misano.

Lo storico brand sarà parte integrante dell’iniziativa – un fine settimana interattivo, dedicato all’avventura e alla passione per le moto, con prove touring su strada, sessioni in pista sul circuito e test off-road per tutti i gusti e le età.

Nell’area “Touring”, si potranno cavalcare le tre globetrotter targate Benelli, la TRK 502, nella versione “X”, e le ultime arrivate TRK 702 e TRK 702X – modello n. 1 per vendite a febbraio 2024 – fino agli iconici scrambler, Leoncino 800 e Leoncino 800 Trail. La TRK 702 e 502X saranno visibili anche in esposizione statica presso lo stand Benelli.

Anche la selezione per i più giovani, nell’area “Hashtag125”, offre un parco moto stimolante, con i test-ride dedicati alle stradali BN 125 e Leoncino 125.

Roberto Vitali, Responsabile Marketing e Commerciale Europa di Benelli annuncia: “Abbiamo colto immediatamente l’opportunità di partecipare all’EICMA Riding Fest, una versione più movimentata della fiera che tutti noi conosciamo, in nome dello spirito di condivisione e avventura che lega i riders. Sarà un fine settimana indimenticabile, dedicato alla passione e alle emozioni della guida. Le nostre TRK 502 e 702 sono tra i modelli più venduti di questi anni, siamo orgogliosi di poterle mettere ancora alla prova“.

Le riding-experience saranno aperte gratuitamente a tutti i rider dotati di patente A in corso di validità (o patente A2, in base alla cilindrata), del casco e dell’abbigliamento tecnico adeguato; potranno essere prenotate direttamente ai desk dell’evento.