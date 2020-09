Bentley: 40 mila esemplari per la Flying Spur

Bentley Motors ha realizzato a mano l’esemplare numero quarantamila della berlina sportiva di lusso di maggior successo al mondo, la Bentley Flying Spur.

Inizialmente denominata Continental Flying Spur, e successivamente solo Flying Spur per poterla distinguere ulteriormente dalla sorella Continental GT, il modello ha costantemente garantito un perfetto bilanciamento tra prestazioni, maneggevolezza e un impareggiabile comfort esclusivo in stile limousine a quattro porte. Integrando in maniera ottimale il meglio dell’esperienza e della maestria dell’artigianato britannico con una tecnologia innovativa e all’avanguardia, la Flying Spur di terza generazione è diventata la nuova ammiraglia Bentley ed è stata orgogliosamente acclamata come “Best Car of The World“.

Tutte e tre le generazioni di Flying Spur sono state progettate, ingegnerizzate, sviluppate e prodotte nella casa di Bentley a Crewe, dove la pietra miliare della produzione viene celebrata dalla forza lavoro specializzata di designer, ingegneri e artigiani. Ognuna delle 40.000 auto prodotte ha trascorso più di 100 ore sulla linea di produzione dedicata dove un team di 250 persone assembla a mano ogni esemplare. Una volta terminata e sottoposta a centinaia di controlli di qualità, l’auto viene spedita al suo proprietario che la riceverà in uno dei 68 diversi paesi in cui Bentley opera.