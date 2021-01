Bentley: ad oggi prodotti 80.000 esemplari unici della Continental GT

La casa di Bentley a Crewe, nel Regno Unito, ha prodotto l’80.000esimo esemplare creato su ordinazione individuale della Continental GT, riconosciuta mondialmente quale gran turismo di lusso di riferimento.

L’80.000esima vettura, una Continental GT V8 con guida a destra nella tonalità Orange Flame, è stata prodotta a mano in questa settimana, nella prima fabbrica al mondo a emissioni zero per la produzione di auto di lusso.

Nel 1952, la Bentley R-Type Continental fece il suo debutto; un coupé con carrozzeria Mulliner con una velocità massima di poco meno di 120 mph (193Kn/h). È stata l’auto a quattro posti più veloce del mondo e si è guadagnata rapidamente la più alta

reputazione fatto di lusso e prestazioni.

La Continental GT è stata lanciata nel 2003, è prima vettura dell’era moderna Bentley. Ispirata alla R-Type, la prima Continental GT ha creato un segmento di mercato completamente nuovo: il moderno Grand Tourer di lusso. Da allora, è stato il punto di riferimento incontrastato per il settore che ha creato, con una media di quasi 5.000 esemplari all’anno consegnati ai clienti di tutto il mondo.

Oggi, diciotto anni dopo, gli abili artigiani di Bentley – molti dei quali hanno lavorato al primo esemplare di Continental GT (ancora di proprietà di Bentley) – hanno realizzato a mano l’80.000esima vettura. In questo periodo lo stile, la tecnologia e

l’ingegneria alla base dell’auto si sono evoluti in modo significativo, registrando un aumento fino al 27% della potenza massima, mentre i modelli che si sono succeduti ottenuto una riduzione rispetto alla Continental GT originale del 48% nelle emissioni

di CO2.

Il presidente e amministratore delegato di Bentley, Adrian Hallmark, così commenta: “Al suo lancio nel 2003, Bentley ha ridefinito il moderno concetto di Grand Tourer con la rivoluzionaria Continental GT. Ora, nel 2021, la GT continua ad essere la gran

turismo di lusso per eccellenza, capace di fondere le ultime tecnologie, prestazioni e stile. Questo successo è una testimonianza delle capacità dei nostri designer, ingegneri e artigiani qui a Crewe”.

La piattaforma alla base dell’auto è stata aggiornata con e grazie al design Bentley di terza generazione, consentendo una posizione, proporzioni e livelli di abilità dinamica completamente nuovi che hanno alzato nuovamente l’asticella. Avvolta in

un moderno e nuovo design, caratterizzato da linee più nitide e superfici più fluide, la Continental GT rimane una gran tourer elegante e pienamente contemporanea.

Con una scelta di propulsori esaltanti, una delle scelte di colori più estese al mondo e con opzioni interne quasi illimitate, le configurazioni uniche che ne conseguono se incrociate fra di loro possono arrivare miliardi di variazioni. In effetti, attualmente ci sono un totale di 17 miliardi di opportunità con cui un cliente può creare una Continental GT. Oltre a ciò, attraverso i servizi di Bentley Mulliner, la divisione su misura interna di Bentley, l’unico limite è l’immaginazione del cliente. Possedere una Continental GT garantisce sia l’individualità che l’esclusività, nonostante faccia parte di una famiglia ora composta da 80.000 persone.