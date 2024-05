Bentley annuncia il nuovo Motore Ibrido V8: il più potente di sempre, sostituisce il W12

Bentley fa un grande passo nel suo futuro annunciando il ritiro del suo iconico motore W12 e la presentazione del suo successore, un nuovo motore ibrido V8 ad alte prestazioni. Questo sarà il motore più potente mai offerto da Bentley. Con il nuovo propulsore ibrido V8, Bentley si avvicina a un futuro elettrificato. Questo motore non solo è il più dinamico, reattivo ed efficiente nella storia di Bentley, ma è anche ideale per una nuova generazione di supercar adatte all’uso quotidiano.

Il nuovo motore, chiamato Ultra Performance Hybrid, continua la lunga tradizione di Bentley di combinare motori a combustione di alta qualità con tecnologie moderne per migliorarne le prestazioni. A partire da quest’estate, il nuovo sistema porterà le prestazioni a un livello superiore grazie all'”electrocharging”, una potente combinazione ibrida che rende questo motore il più avanzato e potente nei 105 anni di storia di Bentley. Basato sui motori ibridi attuali, il nuovo propulsore spinge oltre i confini delle prestazioni e dell’efficienza con oltre 750 CV e un’autonomia di 80 km in modalità puramente elettrica, con 91 CV in più rispetto al W12 usato nelle Bentley Flying Spur e GT Speed.

Mentre il famoso motore W12 da 6,0 litri va in pensione quest’estate dopo 20 anni e 105.000 unità prodotte, il nuovo Ultra Performance Hybrid diventerà il motore principale di Bentley. Non solo sviluppa più potenza del W12, ma offre anche un’impressionante coppia su un range più ampio e un valore di CO2 inferiore a 50 g/km nel ciclo WLTP.

Il carattere del nuovo motore è stato mostrato in un clip audio che rivela una combinazione unica di toni bassi e un ruggito libero e intrigante, il che mostra il contrasto con il silenzio completo offerto dalla modalità puramente elettrica.

Nei prossimi giorni, verranno rivelati più dettagli su questo nuovo motore elettrificato che guiderà Bentley nella sua prossima fase, Bentley Beyond 100. Intanto, i clienti possono ancora acquistare gli ultimi esemplari dei motori W12 e V8 non ibridi disponibili nei concessionari di Bentley in tutto il mondo.