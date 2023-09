Bentley: ecco il nuovo triciclo 6 in 1 ispirato a Mulliner

Bentley Motors presenta un nuovo triciclo Mulliner 6 in 1 ispirato alla Bentley Continental GT Mulliner. Progettato pensando allo stile, al comfort e alla sicurezza, il triciclo 6 in 1, ispirato a Mulliner, è stato creato per crescere insieme al proprio bambino, in perfetto stile Bentley.

Propone diverse nuove funzionalità ispirate alle eleganti auto Mulliner di Bentley, incluso un nuovo sedile sviluppato appositamente per questo triciclo. Con l’aggiunta di inserti morbidi, questo seggiolino simula la forma del sedile dell’auto e garantisce un comfort extra per i bambini. Il design segue uno degli elementi distintivi di Mulliner, la trapuntatura realizzata a mano diamond-in-diamond, e il logo Bentley viene ricamato sul morbido poggiatesta.

Le ruote del triciclo sono gonfiate ad aria e riproducono alla perfezione il design delle ruote della Continental GT Mulliner, con il logo Bentley al centro circondato dalla scritta “Bentley Mulliner”, esattamente come sulle ruote dell’auto Mulliner originale. Il copriruota assicura che lo stemma “B” sia sempre in posizione verticale e immobile, anche quando il triciclo è in moto.

Vi sono altre nuove funzionalità Mulliner che replicano il medesimo livello di lusso e perfezione in ogni triciclo. Tra queste, un emblema cromato sul cofano del triciclo, una borsa con maniglia trapuntata a diamante e l’esclusivo colore unico White Sand.

Il triciclo 6 in 1 ispirato a Mulliner ospiterà in totale sicurezza il proprio bambino dai sei mesi fino ai cinque anni, grazie alla sua innovativa capacità di trasformazione che consente al sedile imbottito di ruotare e reclinarsi. La moderna fibbia magnetica “Bentley” si combina con la cintura elastica a cinque punti, per garantire una sicurezza ottimale.

Inoltre, i nuovi pedali in metallo dal design antiscivolo sono l’esatta replica di quelli delle auto Mulliner, mentre un poggiapiedi e la maniglia staccabile, che permette di spingere il triciclo, consente di assistere i bambini più piccoli mentre imparano a guidare.

Viene inoltre dotata di un tettuccio parasole morbido retrattile per proteggere il bambino dai raggi solari e di un cestino portaoggetti posteriore per bevande, merendine o giocattoli.

Con il suo design elegante e la eccezionale qualità, il triciclo 6 in 1 ispirato a Mulliner è la scelta perfetta per chi desidera regalare ai propri figli un viaggio lussuoso ed elegante.

Con il sedile rivolto verso il genitore, attirando la sua totale attenzione, la modalità passeggino è perfetta per i bambini dai sei mesi in su, mentre durante la sua crescita, tre set di poggiapiedi aiutano il piccolo a godersi, gradualmente, l’avventura e il comfort.

Può ruotare il sedile e una volta cresciuto e in grado di raggiungere i pedali, si innesta una frizione sul manubrio per mantenere il controllo. Solo quando il ragazzino sarà pronto per l’indipendenza, potrà prendere il controllo del triciclo e godersi i suoi straordinari viaggi!

Quando le gambe del bambino saranno abbastanza lunghe da raggiungere i pedali, la frizione del manubrio si innesta per garantire il controllo. Quindi, quando il bambino sarà pronto per l’indipendenza, potrà prendere il controllo del trike e godersi i suoi viaggi straordinari!