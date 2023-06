Bentley Fragrances presenta Magnetic Amber: un viaggio olfattivo incantevole

Bentley Fragrances ha entusiasmato gli amanti dei profumi con una nuova aggiunta alla sua eccezionale collezione, Bentley BEYOND The Collection: Magnetic Amber. Questa fragranza calda e ambrata offre un’esperienza inclusiva per tutti coloro che amano i profumi esclusivi. Composta dai maestri profumieri, questa creazione si ispira a destinazioni esotiche, offrendo un’elegante avventura olfattiva per coloro che cercano sensazioni uniche. Con un flacone ispirato ai caratteristici fari in vetro tagliato della Continental GT e una combinazione di ingredienti straordinari, Magnetic Amber promette di deliziare i sensi e di trasportare i suoi utenti in un viaggio indimenticabile attraverso i segreti meglio custoditi del Sud America.

Magnetic Amber è un’autentica celebrazione delle profondità e della diversità dei tesori sensoriali di Panama. Questo profumo seducente cattura l’anima del continente sudamericano in ogni spruzzo, offrendo un’esperienza olfattiva intrigante, deliziosa e coinvolgente. Come un viaggiatore che scopre i segreti di una nuova terra, Magnetic Amber invita a esplorare i rum affumicati, i legni dolci e i petali deliziosi che caratterizzano questa regione unica.

Bentley BEYOND The Collection è sinonimo di artigianato meticoloso, materiali di alta qualità e originalità. Il maestoso flacone sfaccettato di Magnetic Amber si ispira all’iconica silhouette dei fari in vetro tagliato della leggendaria Continental GT. Questo design elegante e raffinato rappresenta l’attenzione ai dettagli che contraddistingue Bentley Fragrances. La bottiglia da 400 grammi, dallo spessore e dalla stabilità impeccabili, è un vero capolavoro artigianale. Sulle spalle in metallo argentato del flacone è inciso il leggendario logo della “B alata”, simbolo di prestigio ed eleganza.