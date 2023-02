Bentley: Nuovi Quality Centre ed Engineering Technical Centre per l’elettrificazione di lusso

Bentley Motors ha compiuto un passo avanti nel suo viaggio per diventare il produttore di auto di lusso sostenibile più importante al mondo, con la cerimonia di inaugurazione del nuovo Launch Quality Centre e del Engineering Technical Centre. La nuova struttura presso la sede di Bentley a Crewe, in Inghilterra, sarà fondamentale per la preparazione del marchio alla produzione di veicoli elettrici alimentati da batteria (BEV) in futuro, e per stabilire un nuovo standard nelle operazioni di produzione flessibili, digitali, di alta qualità e di prossima generazione.

Il nuovo edificio includerà una linea di produzione BEV replica come preparazione per l’introduzione del primo BEV di Bentley nel 2026. Inoltre, per rafforzare la posizione come hub per lo sviluppo di modelli futuri, includerà un centro di integrazione software, un laboratorio di prototipi, test di metrologia e un’area dedicata allo sviluppo di materiali futuri.

Per segnare l’occasione, Peter Bosch, Membro del Consiglio per la produzione e il Dott. Matthias Rabe, Membro del Consiglio per la Ricerca e lo Sviluppo, hanno firmato una colonna strutturale chiave – una delle 101 colonne simili nell’edificio. Il centro, che costa £35 milioni per la costruzione, fa parte di un programma di investimenti decennale di £2,5 miliardi in prodotti futuri presso la fabbrica Pyms Lane a Crewe, dove vengono realizzati tutti i modelli di Bentley a mano.

La trasformazione di Crewe in una “Dream Factory” è fondamentale per la strategia Beyond100 di Bentley, che vedrà l’azienda reinventare l’intera gamma di prodotti per supportare un futuro elettrificato e raggiungere lo stato di carbon neutrality entro il 2030. Questa struttura di produzione digitale, a impatto ambientale zero, flessibile e di alta qualità introdurrà un approccio di “go-to-zero” sugli impatti ambientali della produzione e guiderà l’industria delle auto di lusso nelle applicazioni digitali di prossima generazione.

Il nuovo Launch Quality Centre occuperà due piani, ognuno di 4.000 metri quadrati. Il team di metrologia interno sarà situato al piano terra, responsabile della misurazione di ogni parte di un Bentley con i più alti standard di precisione. Il secondo piano ospiterà una mini linea di assemblaggio per testare i futuri assemblaggi BEV e un laboratorio per il test dei materiali futuri.

L’Engineering Technical Centre sarà anche situato su due piani, coprendo un totale di 13.000 metri quadrati. Il centro ospiterà un laboratorio di prototipi per modelli futuri, lo sviluppo di materiali e un centro di integrazione software. Fondamentale per l’integrazione armoniosa della struttura è l’applicazione strutturata e completa delle competenze nella formazione, nei test e nella preparazione al lancio per tutti i sistemi software ed elettrici digitali ad alta tensione.

Tutti questi dipartimenti saranno trasferiti dalle loro attuali sedi nell’edificio A1, che è il più vecchio esistente presso il sito di Pyms Lane e che sarà trasformato in assemblaggio BEV in tempo per l’avvio della produzione nel 2026. Nel complesso, il Launch Quality Centre e l’Engineering Technical Centre ospiteranno circa 300 colleghi di Bentley e sono previsti per essere completati entro la fine del 2023.

La creazione di una “Dream Factory” fa parte della strategia Beyond100 di Bentley, il piano più audace del suo genere nel settore. Fondamentale per questo programma ambizioso è il piano Five-in-Five, che impegna il marchio britannico a lanciare un nuovo modello elettrico ogni anno, prima del 2030.

Peter Bosch, Membro del Consiglio per la produzione, ha commentato: “L’avvio del nuovo Launch Quality Centre e dell’Engineering Technical Centre è un altro importante traguardo nel nostro cammino verso un futuro elettrificato e a carbonio zero. L’industria automobilistica si trova nel mezzo di una rivoluzione digitale, con le auto che diventano veri e propri dispositivi digitali, e questo rappresenta una significativa opportunità per Bentley mentre cerchiamo di raggiungere una posizione di riferimento nella produzione di alta qualità di prossima generazione che sostenga la nostra Dream Factory in evoluzione e riaffermi il nostro impegno sia nella nostra strategia Beyond100 che nel nostro futuro a lungo termine presso il sito”.