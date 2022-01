BEST FIFA AWARDS 2021: Tuchel miglior tecnico, Lewandowski miglior giocatore del mondo

Thomas Tuchel si è aggiudicato il premio di allenatore dell’anno ai Best Fifa Awards, grazie alla vittoria della Champions League con il Chelsea. Il tecnico tedesco ha battuto Roberto Mancini, il ct dell’Italia campione d’Europa, e Pep Guardiola del Manchester City. Ad Emma Hayes è andato invece il premio di miglior allenatore del 2021 nel calcio femminile. L’allenatrice che ha guidato il Chelsea a vincere campionato, FA Cup e Coppa di Lega nella scorsa stagione, è stata preferita a Lluis Cortes, tecnico del Barcellona, e Sarin Wiegman, ct di Olanda e successivamente Inghilterra.

Altri premi sono stati assegnati nel corso della cerimonia che si è svolta a Zurigo. L’attaccante del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, è il miglior giocatore del mondo per il 2021, dopo aver vinto già nel 2020. Lewandowski ha avuto la meglio su Lionel Messi e Mohammed Salah. Per il calcio femminile il premio è stato assegnato ad Alexia Putellas, calciatrice spagnola del Barcellona, già Pallone d’Oro e protagonista del ‘triplete’ delle blaugrana. Edouard Mendy è stato eletto miglior portiere del 2021.

Il numero uno del Chelsea, campione d’Europa con i Blues, ha battuto la concorrenza di Manuel Neuer del Bayern Monaco e dell’azzurro Gigio Donnarumma (Paris Saint Germain), al quale non è bastato vincere Euro2020 ed essersi guadagnato anche il riconoscimento di miglior giocatore del torneo. Nel femminile, invece, premiata Christiane Endler (Cile/Psg/Lione) che avuto la meglio sulle altre due candidate, Ann-Katrin Berger (Germania/Chelsea) e Stephanie Lynn Marie Labbé Canada/Rosengard/Psg). Va a Erik Lamela il “Puskas Award 2021”, per il gol più bello dell’anno.

L’argentino è stato premiato per la splendida rete siglata in Premier League lo scorso 14 marzo, in Arsenal-Tottenham, battendo la concorrenza di Patrik Schick e Mehdi Taremi. La Danimarca ha ricevuto il premio Fair Play per il salvataggio di Christian Eriksen, colpito da attacco cardiaco durante la partita contro la Finlandia a Euro 2020. Ci sono tre azzurri nell’undici ideale del 2021: in porta Gigio Donnarumma, difesa con David Alaba, Ruben Dias e Leonardo Bonucci, a centrocampo Jorginho , N’Golo Kantè, Kevin De Bruyne, in attacco Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski e Lionel Messi. Per il secondo anno di fila l’azzurra Barbara Bonansea, attaccante della Juventus, è stata inserita nel “Fifpro Women’s World XI”, l’undici ideale femminile del 2021. Con lei sono state premiate anche Endler, Bronze, Renard, Bright, Eriksson, Banini, Lloyd, Miedema, Marta e Morgan.