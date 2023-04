Beyond Contact Version 1.0: da ora disponibile su Steam

PLAION e lo sviluppatore australiano Playcorp Studios hanno annunciato lancio di Beyond Contact Version 1.0, un gioco survival crafting unico, disponibile da oggi su PC tramite Steam.

Dopo il successo del lancio in Early Access, Beyond Contact Version 1.0 è ora disponibile in tutto il mondo a disposizione di chi vuole esplorare un universo ricco e vibrante con un gameplay avvincente, meccaniche di crafting strategico e un’epica battaglia contro i Corrupted. Beyond Contact è un innovativo gioco di sopravvivenza sci-fi che presenta uno stile artistico top-down ispirato ai fumetti di fantascienza pulp.

Il gioco offre ai giocatori la possibilità di impegnarsi in una Story Mode guidata dalla narrazione o in una Conquest Mode a tempo indeterminato. Il gameplay include un robusto sistema di ricerca e crafting, che consente ai giocatori di creare un’ampia varietà di strumenti, armi, gadget e strutture per aiutarli nella loro sopravvivenza. La costruzione dell’habitat, il farming e le meccaniche di gioco sono divertenti e soddisfacenti da usare. L’open world del gioco presenta una vasta gamma di fauna e flora. Per i giocatori che preferiscono un ritmo più casual, il gioco offre una gamma di impostazioni di personalizzazione del gioco.