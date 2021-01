Bianchi e-omnia: la nuova rivoluzione elettrica

Bianchi presenta e-Omnia, una nuova famiglia di e-bike che definisce un approccio innovativo alla mobilità, fornendo ad ogni tipologia di utente l’opportunità di muoversi meglio e in modo più intelligente nella vita di tutti i giorni.

“La parola “Omnia” – in latino significa “tutto” – rispecchia l’ambizione della nuova piattaforma nata dal nostro programma di mobilità elettrica intelligente Bianchi Lif-E: essere la bicicletta ideale per ogni tipologia di ciclista” spiega il CEO di Bianchi, Fabrizio Scalzotto.

In un momento di forte cambiamento a livello globale, con impatti significativi sulle modalità di spostamento delle persone, Bianchi ha concepito una piattaforma di e-bike per soddisfare le esigenze di ciascuno: da chi ama il turismo in bicicletta, a chi si sposta in città per lavoro o necessità, senza dimenticare i biker più abili e sempre alla ricerca di un nuovo trail in montagna da sfidare. Pensando ai vari utenti, Bianchi ha definito tre diversi mondi per altrettante tipologie di esperienza, per un totale di otto modelli personalizzabili.

Il progetto avviato con il modello di punta full carbon e-SUV ora si estende ad una gamma di e-bike in alluminio ad alte prestazioni, pensate per tutti. La famiglia e-omnia è costruita intorno a tre linee guida: design, funzionalità ed integrazione, insieme ad una speciale attenzione all’esperienza dell’utente, al comfort e alla sicurezza. Ciascuno ha la possibilità di creare la propria bike, adattandola perfettamente alle proprie esigenze e potendo scegliere tutte le caratteristiche della propria e-bike, dalla trasmissione a catena o a cinghia all’opzione ABS, dalla predisposizione per le borse fino all’aggiunta del cavalletto. Ogni modello offre due colorazioni standard con la possibilità di scegliere le varianti colore della Signature Collection.

La piattaforma e-omnia mette a frutto tecnologie innovative per migliorare l’esperienza dell’utente. Le luci integrate posizionate nella parte anteriore, posteriore e laterali sono una caratteristica identificante del progetto, consentendo al ciclista un’ottimale visibilità attiva e passiva in qualsiasi situazione. Le luci integrate anteriori e posteriori emettono 40 Lux, che significa 100 metri di visibilità per il ciclista, e la possibilità di essere visti già ad una distanza di 500 metri. L’opzione ABS disponibile su selezionati modelli aumenta la sicurezza del ciclista e garantisce un maggior controllo del mezzo sia su strada che sullo sterrato, con maggior stabilità e maneggevolezza in frenata.

Con il progetto e-omnia, la rivoluzione elettrica promossa da Bianchi trova applicazione in tre diversi mondi, rispondendo alle esigenze e caratteristiche di ciascuno di essi: City, Tourer e MTB.

E-OMNIA C-TYPE: con il suo look elegante e stiloso, C-Type è pensata per gli spostamenti quotidiani, per renderli smart e sicuri. Il telaio garantisce affidabilità in ogni contesto, mentre la geometria step through permette al ciclista di salire e scendere di sella facilmente, indipendentemente dall’abbigliamento indossato.

E-OMNIA T-TYPE E FT-TYPE: elegante e versatile, T-Type è un modello tourer progettato per soddisfare le esigenze sia dei cicloturisti sia dei rider cittadini. Grazie allo specifico sistema portapacchi posteriore integrato con il telaio, la versione full suspension FT-Type può trasformarsi indifferentemente in una bici da turismo, un modello pronto per affrontare il traffico quotidiano, o nella soluzione per portare i più piccoli a scuola. Il motore Bosch Performance Line CX fornisce tutta l’assistenza necessaria per affrontare le escursioni del weekend, mentre l’opzione ABS per la ruota anteriore aumenta la stabilità e la manovrabilità del mezzo.

E-OMNIA X-TYPE E FX-TYPE: FX-Type è dedicata al mondo della mountain bike, pensata per biker esperti che ricercano il divertimento e la sfida sui sentieri off-road. Il fodero posteriore asimmetrico è pensato per evitare che la catena danneggi il telaio, evitando fastidiosi rumori. X-Type è una e-MTB hardtail, ideale per dare il massimo sui sentieri di montagna o nelle sfide infuocate. Come per FX-Type, protezioni parafango sono integrate sul tubo sterzo, sulla testa della forcella, sotto il tubo obliquo e sul retro del tubo sella. Entrambi i modelli X-Type e FX-Type hanno l’opzione ABS.