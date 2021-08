Bianchi Impulso Pro: unlimited gravel, unlimited fun

Il brivido e l’adrenalina della velocità tipici del mondo road sbarcano nel gravel con la nuova Bianchi Impulso Pro.

Il nuovo progetto performance gravel di Bianchi mette al centro la velocità, su ogni terreno. Con Impulso Pro, Bianchi ha realizzato un modello ad elevate prestazioni, capace di regalare avventure ed emozioni tanto sugli sterrati quanto sui tratti asfaltati.

Grazie alla geometria del suo telaio, Impulso Pro si esalta sui terreni polverosi, garantendo reattività e rigidità superiori, degne del pedigree racing di Bianchi. Il telaio è realizzato con tubi full carbon, maggiorati nelle aree chiave come il movimento centrale per un peso totale di soli 1.100 gr (taglia 55). Leggerezza e design minimale garantiscono ad Impulso Pro una guidabilità unica, come una bici da strada.

Che si tratti di sprigionare il massimo della potenza sull’asfalto o di affrontare la polvere di un singletrack, Impulso Pro spinge le prestazioni al limite. Veloce e reattivo, il nuovo modello gravel di Bianchi è dotato di potenti freni a disco, pneumatici compatibili fino a 700×38 e una forcella dalle linee filanti: la bici perfetta per scaricare l’adrenalina su qualsiasi terreno.

Bianchi ha studiato per la nuova Impulso Pro una grafica moderna e linee decise, unite ad un raffinato schema bicolore che si sposa armoniosamente con l’ambiente naturale esterno.

Disponibile in due versioni, gli appassionati potranno scegliere tra una proposta ancora più intrigante del tradizionale celeste o le tonalità chiaro-scuro del verde mediterraneo che rappresentato il mondo naturale con cui la bici interagisce. In entrambe le versioni la forcella presenta una finitura in fibra di carbonio a vista, con impresso il simbolo distintivo dell’aquila di Bianchi su entrambi i lati.

Impulso Pro è disponibile in sei misure (48-50-52-54-56-58): c’è una configurazione ideale per chiunque abbia voglia di velocità.