Bianchi lancia la e-Arcadex Capsule Collection

Con la collezione e-Arcadex, Bianchi amplia la piattaforma e-bike dedicata al mondo gravel e touring inserendo un modello full carbon ad alte prestazioni, ideale per le avventure on e off-road.

Reach e stack del telaio e-Arcadex, derivato dal modello muscolare, sono studiati appositamente per garantire la necessaria trasmissione di potenza e un’elevata sensazione di comfort anche dopo diverse ore passate in sella. Il passaggio dall’asfalto all’off-road è fluido e naturale grazie alla geometria del telaio full carbon, su cui è possibile montare pneumatici da 700×45, migliorando ulteriormente risposta e stabilità della bici. Il reggisella Velomann, inoltre, è stato ideato per aumentare le capacità di assorbimento degli urti con un’escursione di 80mm a cui si aggiunge una sospensione integrata da 40mm.

Progettata per vivere al meglio ogni avvenura, e-Arcadex è dotata di appositi punti di fissaggio posizionati in corrispondenza della forcella e del carro posteriore per trasportare comodamente qualunque bagaglio sia necessario durante la propria uscita. Inoltre, grazie alla specifica cover studiata dagli ingegneri Bianchi, la batteria rimane protetta da fango, acqua e detriti, mentre il sistema di sgancio pratico e intuitivo consente di rimuovere e ricaricare la batteria in modo agevole.

Equipaggiata con l’unità motore Bosch Performance Line CX da 250W, con coppia da 85Nm, e con la batteria Powertube integrata da 500Wh, e-Arcadex dispone di un’autonomia che può raggiungere i 115 Km e può essere ricaricata interamente in sole 4 ore.

Il reparto creativo Bianchi ha realizzato una capsule collection traendo ispirazione dalla bellezza di tre scenari dal fascino estremo: le regioni dei grandi ghiacciai, le foreste e i deserti.

La colorazione Glacial affianca al tradizionale pantone celeste Bianchi i riflessi del ghiaccio polare mentre il mix di sfumature verdi caratteristiche dei boschi definisce la base della colorazione Forest. Infine, la e-Arcadex Desert si caratterizza per le tinte beige e oro tipiche delle infinte distese di dune e sabbia, un paesaggio fluido che cambia costantemente aspetto.

Accanto alla versione gravel, Bianchi ha sviluppato anche l’allestimento e-Arcadex Tourer per coloro che vogliono vivere la propria routine in sella, che sia per lavoro o per divertimento.

Dotata di portapacchi per trasportare tutto l’occorrente per affrontare la giornata, parafanghi e set di luci anteriore e posteriore di serie per pedalare in sicurezza anche in condizioni di scarsa luminosità, l’e-Arcadex Tourer si caratterizza per l’estrema duttilità che rende questa e-bike ideale anche oltre i confini della città.

La nuova e-Arcadex Bianchi è disponibile al pubblico al prezzo di 6.249€. La nuova e-Arcadex Bianchi Tourer, invece, è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 5.349€.