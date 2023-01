Bianchi: Nico Rosberg presenta la nuova gamma e-Omnia

La rivoluzionaria gamma di e-bike e-Omnia, pensata per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di ciclista, si presenta nel 2023 con tre nuove colorazioni per i modelli C-Type e T-Type: Celeste, Marrone-bronzo e Grigio ferro.

E-Omnia C-Type e T-Type sono la scelta perfetta per il commuting urbano e per lo svago nei fine settimana. Il sistema di luci integrate nella parte anteriore, posteriore e laterale del telaio garantisce ampia visibilità al ciclista e permette di essere visti da una distanza di 500 metri, migliorando la sicurezza su strada. Lo specifico design step-through del telaio C-Type facilita significativamente la salita e discesa da sella, migliorando l’esperienza di guida in città ed il comfort.

Grazie al nuovo restyling Bianchi, e-Omnia C-Type e T-Type sono oggi disponibili con il nuovo look tecnologico nella versione Grigio Ferro, nel classico Celeste Bianchi e nell’esclusiva ed elegante colorazione Marrone-bronzo.

A presentare le nuove e-Omnia è Nico Rosberg, ex Campione del Mondo di F1, oggi imprenditore nel campo della sostenibilità e ambassador Bianchi.

“E-Omnia C-Type è perfetta per gli spostamenti quotidiani, mentre T-Type è più versatile, ideale per il commuting ma anche per il trekking fuori città o sulle lunghe distanze. Il Celeste Bianchi è il mio preferito, mi ricorda il colore del mio casco nell’anno del mio titolo in Formula 1, il Grigio, abbinato all’antracite, mi parla di tecnologia e dinamismo, mentre il Marrone-bronzo esprime un senso di calma ed eleganza.”

Le nuove colorazioni sono ordinabili da subito presso la rete di negozi ufficiali Bianchi, e saranno disponibili dalla primavera. I modelli Bianchi e-Omnia sono spinti dal motore Bosch e batterie da 500 o 625Wh che offrono un’autonomia che può raggiungere i 142km.