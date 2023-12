Bimby Sensor: il nuovo termometro intelligente con connessione Bluetooth

Trasformare l’intera cucina in un Bimby: il sogno di milioni di fan dell’iconico robot da cucina di Vorwerk diventa realtà. Con l’introduzione del nuovissimo Bimby Sensor è possibile utilizzare la funzione di modalità guidata e ottenere il punto di cottura perfetto anche nelle ricette Bimby completate a forno, in padella o sulla griglia.

Le ricette Bimby, con l’esclusiva funzione di Modalità Guidata, sono studiate per offrire successo garantito e rendono la vita in cucina più facile e divertente.

Il nuovo accessorio si compone di una sonda sensore che si collega a Bimby non appena viene estratto dalla sua custodia-caricatore, con ricarica a batteria; completa il set il supporto studiato per l’appoggio ideale su teglie per panificati o dolci. Una volta posizionato nella pietanza, grazie al comodo supporto, Bimby Sensor è pronto per registrare la temperatura al cuore delle preparazioni.

Il nuovo accessorio Bimby Sensor comunica con Bimby TM6 tramite collegamento bluetooth e anche attraverso la nuova app Cooking Center (disponibile per sistemi iOS e Android), trasmettendo continuamente dati durante il processo di cottura, e dispone di due unità di misurazione: il sensore della temperatura interna e il sensore della temperatura ambiente.

L‘integrazione di un accessorio intelligente come Bimby Sensor nelle ricette in modalità guidata– oltre a una cottura a puntino delle ricette che richiedono cotture fuori dal boccale Bimby – libera del bisogno di controllare continuamente lo stato di cottura degli alimenti, quindi una migliore gestione del tempo in cucina e in casa.

Per chi è più esperto in cucina, con l’aiuto di Bimby Sensor e della app Cooking Center, si ha l’opportunità di scegliere il grado di cottura degli alimenti, a seconda delle preferenze; una cottura al sangue per i tagli roastbeef, ad esempio.