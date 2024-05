Bimota in Superbike nel 2025 con il “Bimota by Kawasaki Racing Team”

Per il 2025, Bimota e Kawasaki, stanno lavorando per creare una moto dalla ciclistica Bimota e il cuore motore della ZX-10RR, impreziosita dalle tecnologie distintive di Kawasaki. Questa sinergia si estende oltre: numerosi membri del team ufficiale di Kawasaki Racing, con quasi quattro decenni di esperienza nel massimo campionato mondiale di moto derivato dalla produzione, porteranno la loro expertise nel programma racing di Bimota, operando sotto l’insegna di Bimota by Kawasaki Racing Team.

Oltre all’eredità nel campionato iridato, andrà sempre più a crearsi una sinergia tra Kawasaki e il produttore italiano con sede a Rimini. Il nuovo Team svolgerà un ruolo fondamentale anche nella visibilità globale e nella presenza sul mercato del marchio Bimota, mettendo in risalto l’artigianalità e la cura per la creazione di ogni prodotto Bimota. L’aspettativa è che con questa operazione nel racing, si crei anche un aumento della domanda e quindi delle vendite di motociclette stradali Bimota.

Parlando della nuova direzione di Kawasaki nel WorldSBK, il Presidente e Amministratore Delegato di Kawasaki Motors, Ltd. Hiroshi Ito, ha dichiarato:

“Bimota ha una reputazione invidiabile per l’eccellenza nella progettazione e la produzione di motociclette. Nell’ambito della nostra visione per l’evoluzione di questo marchio di fama mondiale, vediamo le corse come un logico passo successivo, sia in termini di sviluppo del prodotto, che di esposizione del marchio sulla scena globale. Il nostro impegno nel WorldSBK è più forte che mai e speriamo che questo nuovo progetto racing possa dare energia e nuova linfa sia ai fan di Bimota sia a quelli di Kawasaki. La passione per il successo nelle gare rimane e non vediamo l’ora di vedere il Bimota by Kawasaki Racing Team sulla griglia del WorldSBK 2025”.