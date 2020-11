Bioline Jatò: Peptide Pearls Siero-Duo Intensivo per valorizzare la bellezza

Definire i profili di viso e collo, attenuando gli inestetismi in modo progressivo e naturale per donare una nuova giovinezza. Con Lifting Code diffusion filler di Bioline Jatò tutto questo è possibile. Realizzata per garantire il massimo dell’efficacia, questa innovativa linea cosmetica favorisce un effetto lifting pluridirezionale, risultato di una formula a diffusione riempitiva, per una pelle del viso visibilmente più giovane, sana e luminosa.

Tra i prodotti della linea c’è un vero e proprio gioiello. Peptide Pearls Siero-Duo Intensivo, infatti, è una potente combinazione di due sieri booster concentrati che, racchiusi in preziose perle monodose (30 x 0,3 g), assicurano un trattamento d’urto per offrire massima efficacia e un’azione ultra-mirata.

In particolare, le Perle Silver – Effetto stretch contengono un concentrato intensivo che agisce sulla visibilità delle rughe d’espressione, distende i lineamenti, leviga i tratti e risveglia la giovinezza della pelle: il consiglio Bioline Jatò è di applicarle massaggiando il viso con movimenti liftanti direzionati verso l’alto. Le Perle Bronze – Effetto antigravity, invece, contengono un siero booster dalle elevate proprietà ri-volumizzanti che contrasta gli effetti della gravità e rafforza le strutture di sostegno della pelle: in questo caso il consiglio è quello di applicarle con leggeri pizzicotti volumizzanti su tutto il viso.