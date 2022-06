BioNike: “Un mare di stelle” per la tutela dell’habitat marino

BioNike, brand leader della dermocosmesi, crede in uno sviluppo sostenibile e si impegna a contribuire a un futuro migliore. Per questo, per il rilancio della sua fotoprotezione all’avanguardia BioNike Defence Sun, ha scelto di sostenere l’associazione ONLUS Worldrise. “Un mare di stelle”, questo il nome dell’iniziativa, è un progetto di tutela dell’habitat marino che ha l’obiettivo di contribuire alla riforestazione oceanica e di realizzare azioni di difesa per proteggere la biodiversità e garantire la salvaguardia della salute del Mar Mediterraneo.

“Il mare è uno scrigno che racchiude la più grande biodiversità del pianeta, ospitando dagli animali più piccoli a quelli più grandi, creando e trasformando nuove vite, nuove specie, nuovi ambienti ogni giorno, in un perfetto equilibrio. Il mare è vita; noi dipendiamo dal mare e il mare dipende da noi” racconta Monica Previati, biologa marina di Worldrise.

Il progetto “Un mare di stelle”, fortemente voluto da BioNike, prevede la tutela e la pulizia delle coste italiane per l’anno 2022 al fine di salvaguardare le foreste di gorgonie e le loro ospiti, le stelle marine. Due sono gli obiettivi del progetto: in primo luogo, verranno avviate operazioni di identificazione e geolocalizzazione fotografica di cinque diverse specie di stelle marine.

Le stelle marine sono delle vere e proprie sentinelle della salute del mare, eppure diversi aspetti della loro ecologia sono ancora poco conosciuti e spesso, data la loro bellezza, molte specie sono colpite dalla pesca per soli scopi ornamentali. Per questo #bionike si impegna a salvaguardarle affinché queste creature meravigliose possano ripopolare i nostri mari: amare il mare significa immergersi senza lasciare traccia ed accarezzare le costellazioni marine, ma, solo con gli occhi, come facciamo nella magia delle notti stellate