BIRKENSTOCK Be Original: artigianato e design innovativo per lo streetwear

La fusione tra l’heritage di BIRKENSTOCK e il raffinato tessuto Corduroy costituisce la potente combinazione alla base della più recente campagna del marchio, Be Original. I celebri modelli BIRKENSTOCK sono stati reinventati per adattarsi al contesto dello streetwear contemporaneo, introducendo una novità intrigante: la pregiata pelle scamosciata sottoposta a una speciale lavorazione superficiale per ricreare l’elegante effetto velluto a coste.

Be Original si configura come un invito a abbracciare la propria individualità e autenticità, consentendo una piena espressione di sé. La campagna dimostra come BIRKENSTOCK continui a evolversi, mantenendo saldi i suoi valori fondamentali di qualità, funzionalità, tradizione e originalità. Celebra coloro che scelgono di rimanere fedeli a se stessi, offrendo prodotti unici che riflettono il loro stile, elevando ogni outfit in modo moderno e urbano.

La nuova collezione di calzature BIRKENSTOCK Corduroy si presenta come l’aggiunta perfetta allo streetwear nell’abbigliamento invernale, conferendo uno stile distintivo senza compromettere la rinomata funzionalità delle calzature del marchio. Il Corduroy, originariamente impiegato nelle città durante la rivoluzione industriale per i vestiti da lavoro grazie alla sua notevole resistenza, emerge ora come protagonista nei vestiti e nelle calzature streetstyle. La collezione Corduroy di BIRKENSTOCK cattura lo stesso spirito creativo che anima le metropoli più innovative.