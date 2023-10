BIRKENSTOCK Uji: il nuovo sandalo street

BIRKENSTOCK presenta Uji, il nuovissimo sandalo urbano pensato per gli amanti del look casual metropolitano, unendo uno stile da strada a una calzatura di carattere. È la sintesi perfetta tra modernità e tradizione.

Le caratteristiche distintive di BIRKENSTOCK Uji includono due pratiche chiusure a strap regolabili che conferiscono al sandalo un tocco sportivo e pulito, in aggiunta al comfort comprovato della suola originale che ha reso il marchio celebre. La tomaia, realizzata con pelle scamosciata di alta qualità, offre una sensazione morbida e avvolgente, mentre il nabuk di prima scelta aggiunge un tocco di lusso al design.

Il modello Uji è disponibile in una varietà di colori, dal classico nero al vibrante blu e al acceso rosso, per esprimere appieno la propria personalità in ogni uscita.

BIRKENSTOCK Uji ridefinisce la moda metropolitana grazie alla sua combinazione di stile, funzionalità e innovazione. Con il suo design contemporaneo, si adatta perfettamente a qualsiasi outfit streetstyle, diventando il compagno ideale per le esplorazioni in città.

Come tutti i prodotti BIRKENSTOCK, il cuore di Uji è il plantare, ispirato all’impronta naturale lasciata dal piede sulla sabbia. Il plantare BIRKENSTOCK in sughero e lattice garantisce il massimo comfort, offrendo supporto stabile per piedi e schiena anche nelle giornate più frenetiche. Questo design ergonomico migliora la postura e riduce la fatica durante la camminata, rendendo queste calzature ideali per lunghe passeggiate o l’uso quotidiano.

BIRKENSTOCK Uji rappresenta la scelta contemporanea per coloro che cercano l’equilibrio perfetto tra stile originale e comfort del piede, un must-have autunnale per chi apprezza qualità e stile senza tempo.