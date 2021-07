Birò di Estrima: una vacanza senza pensieri

Vacanza è sinonimo di libertà! Tuttavia, in estate gli spostamenti nelle località turistiche sono difficoltosi e il traffico sul lungomare e nei centri città è davvero intenso, riducendo così il tempo per il relax e il divertimento. La soluzione per godersi le proprie vacanze in totale spensieratezza è Birò di Estrima, il più piccolo veicolo elettrico a 4 ruote per il trasporto coperto di due persone.

Con Birò, infatti, gli spostamenti sono semplificati e sicuri, i parcheggi sono sempre assicurati e veloci con un conseguente risparmio notevole del proprio tempo: vantaggi importanti per tutti coloro che vivono e lavorano in un contesto metropolitano o che desiderano organizzare una vacanza senza pensieri!

Grazie alle sue caratteristiche, Birò è equiparabile a uno scooter di cilindrata 50cc con una velocità massima di 45km/h e 125 cc con velocità massima di 60km/h. Può essere guidato da persone con età superiore ai 14 anni e che abbiano il patentino. Una eccezionale rivoluzione per la vita quotidiana e in questo periodo anche per l’estate, in cui si desidera avere a disposizione un mezzo di trasporto smart, pratico ed ecologico.

Grazie alle sue dimensioni compatte Birò offre numerosi vantaggi:

– Si può parcheggiare ovunque, occupando lo spazio di uno scooter

– Si può girare agilmente nel traffico urbano

– Si può accedere liberamente nelle zone a traffico limitato di molte città

– Sicurezza completa: 4 freni a disco e una scocca in acciaio sagomato indeformabile per proteggere guidatore e passeggero

– Si rientra in possesso del tempo perso nel traffico o per cercare parcheggio, dedicandolo a ciò che conta davvero.

Un altro vantaggio incredibile per il periodo estivo è la possibilità di rimuovere completamente le due portiere e vivere così un’esperienza di viaggio unica e “fresca”. Portare con sé il proprio Birò in vacanza è ora anche facilissimo. Estrima, infatti, organizzerà il trasporto nella località preferita o presso la propria casa al mare. Un servizio di elevata qualità che consente a tutti i possessori di Birò di utilizzarlo ovunque si desidera e con estrema comodità.

Birò può essere ricaricato ad una qualsiasi presa elettrica a 220v, alle colonnine pubbliche di ricarica e, grazie all’innovativo sistema Re-Move, si può rimuovere la batteria e trasportarla come un comodo trolley per ricaricare ovunque ci sia una normalissima presa elettrica.

Per finire, l’Ecobonus che fa di Birò l’occasione pazzesca per l’estate e non solo. Infatti, la misura dell’Ecobonus promossa dalla Legge di Bilancio 2019 ha stanziato diversi fondi per l’acquisto di veicoli elettrici, consentendo a Estrima di offrire ai clienti vantaggi imperdibili. Grazie a uno sconto ulteriore dalla casa madre, è possibile ottenere oltre 4.000 € di vantaggi con rottamazione di un vecchio motorino oppure oltre 3.000 € senza rottamazione di alcun veicolo! Insomma, questo è davvero il momento giusto per cambiare e scegliere Birò o per approfittare e portarlo in vacanza con sé.