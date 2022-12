Birò entra nel mercato tedesco con Birò Deutschland

Estrima S.p.A. produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, irrompe nel mercato tedesco con Birò Deutschland, per la vendita e distribuzione dei veicoli a marchio Birò.

Birò Deutschland è stata fondata a Monaco di Baviera come joint venture controllata da Estrima e partecipata da Copar GmbH, società di investimento tedesca focalizzata sull’e-mobility e di proprietà di Mark Collée, che consentirà ai cittadini bavaresi e ai turisti che visitano la regione di spostarsi facilmente e con zero emissioni a Monaco e presto in altre città tedesche.

Lo sbarco sul mercato tedesco, il più grande e promettente in Europa, è in linea con la strategia B2C di sviluppo ed espansione di Estrima ed avviene attraverso la costituzione di una società di distribuzione locale direttamente controllata da Estrima. La nascita di Birò Deutschland segue di pochi mesi l’ingresso sul mercato greco e punta a replicare i recenti successi nei mercati target del Gruppo (Italia, Francia e Olanda) con una costante crescita degli ordini.

Il Presidente di Estrima, Matteo Maestri ha così commentato: “Città dopo città, nazione dopo nazione, il Birò sta arrivando in tutta Europa. Dopo Amsterdam,Milano, Roma, Parigi, Atene, ora è la volta di Monaco. E da lì serviremo tutta la Germania, grazie alla passione del nostro socio Mark Collée. Sempre più persone saranno più serene nel traffico. Sempre più città saranno più sgombere e pulite.”

“È un giorno molto importante per la nostra società di investimento che crede fortemente in questo prodotto in grado di facilitare la mobilità urbana combinandola con la mobilità ecologica. La partnership con Estrima rappresenta un grande passo in avanti che siamo certi porterà benefici e vantaggi ai cittadini tedeschi”, ha detto il fondatore di Copar GmbH, Mark Collée.