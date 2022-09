Black Panther LEGO Marvel: ecco il supereroe in formato mattoncino

Il Gruppo LEGO annuncia il nuovo set Black Panther LEGO Marvel, che celebra uno dei più grandi supereroi di tutti i tempi! Basato sul personaggio del pluripremiato film campione d’incassi, il nuovo playset permette di immergersi nel Marvel Cinematic Universe (MCU) e di costruire Black Panther in formato mattoncino.

Il set Black Panther LEGO Marvel riproduce il busto a grandezza naturale dell’iconico supereroe e può essere posizionato sia nella caratteristica posa “Wakanda Forever” a braccia incrociate, sia senza, rimuovendo le mani. È il modello perfetto da esporre in casa per mostrare il proprio amore per le costruzioni LEGO e per il leggendario Re T’Challa.

Il personaggio di “Pantera Nera” è apparso per la prima volta nel 1966 nei fumetti dei Fantastici Quattro ed è diventato popolarissimo con l’uscita del fortunato film Black Panther del 2018, che ha cementato il suo posto nella cultura popolare, ispirando milioni di persone con il suo onore, orgoglio e coraggio.

Nell’amatissimo film, Black Panther (Re T’Challa) eredita il trono dell’ultra-futuristico ma segreto regno africano di Wakanda, alimentato dal metallo extra-terrestre del vibranio. Quando Re T’Challa viene sfidato dal cattivissimo Killmonger per il controllo della sua terra, deve usare i suoi superpoteri di Pantera Nera, velocità fulminea, brillante ingegno e supreme abilità di combattimento per sconfiggere il suo nemico, proteggere il suo Paese e salvare il mondo intero. Di recente i Marvel Studios hanno confermato che il sequel del film, Black Panther: Wakanda Forever, uscirà nei cinema l’11 novembre 2022.

Il set Black Panther LEGO Marvel sarà disponibile dal 1° ottobre presso i LEGO Store e su LEGO.com e dal 1° gennaio 2023 anche nei Toys Center al prezzo di 349.99 €.