Blanco, tour sold out: biglietti polverizzati in poche ore

A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, sono stati polverizzati ancora una volta i biglietti delle nuove date estive del primo tour di Blanco, che vanno ad aggiungersi a quelle nei club, anch’esse già tutte sold out dal giorno di annuncio.

Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il BLU CELESTE TOUR ha già totalizzato oltre 300mila venduti, rendendo ormai Blanco un fenomeno inarrestabile.

Questo strabiliante risultato arriva dopo la certificazione Platino – conseguita in meno di due settimane – di Brividi, con cui Blanco ha vinto il 72° Festival di Sanremo insieme a Mahmood: il brano è il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita.

CALENDARIO CLUB

Domenica 3 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 19 MAGGIO 2022 – NAPOLI, CASA DELLA MUSICA SOLD OUT

Domenica 22 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Lunedì 23 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Venerdì 27 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

Sabato 28 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

CALENDARIO ESTIVO

Sabato 18 GIUGNO 2022 – LOCARNO, CONNECTION FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 24 GIUGNO 2022 – GENOVA, GOA BOA_THE NEXT DAY SOLD OUT

Sabato 2 LUGLIO 2022 – PAESTUM (SA), MaCo FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 8 LUGLIO 2022 – FERRARA, SUMMER VIBEZ FESTIVAL SOLD OUT

Sabato 9 LUGLIO 2022 – ALBA (CN), COLLISIONI FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 15 LUGLIO 2022 – UDINE, VILLA MANIN SOLD OUT

Domenica 17 LUGLIO 2022 – L’AQUILA, PINEWOOD FESTIVAL SOLD OUT

Giovedì 21 LUGLIO 2022 – LUCCA SUMMER FESTIVAL – MURA DI LUCCA SOLD OUT

Sabato 23 LUGLIO 2022 – SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST SOLD OUT

Mercoledì 27 LUGLIO 2022 – ROMA, ROCK IN ROMA SOLD OUT

Giovedì 28 LUGLIO 2022 – ROMA, ROCK IN ROMA SOLD OUT

Sabato 30 LUGLIO 2022 – CATANIA, VILLA BELLINI SOLD OUT

Domenica 31 LUGLIO 2022 – CATANIA, VILLA BELLINI SOLD OUT

Mercoledì 3 AGOSTO 2022 – MATERA, SONIC PARK MATERA SOLD OUT

Giovedì 4 AGOSTO 2022 – GALLIPOLI (LE), PARCO GONDAR SOLD OUT

Sabato 6 AGOSTO 2022 – CATTOLICA (RN), ARENA DELLA REGINA SOLD OUT

Venerdì 12 AGOSTO 2022 – OLBIA, RED VALLEY FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 16 SETTEMBRE 2022 – MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO SOLD OUT

Sabato 17 SETTEMBRE 2022 – MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO SOLD OUT