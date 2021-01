Blancpain celebra il Capodanno Cinese con una serie limitata

Blancpain celebra il Capodanno Cinese con una “limited edition” di 50 orologi dedicata a questa tradizione e le sue festività. L’anno del “bufalo di metallo” inizia il 12 febbraio 2021 e termina il 31 gennaio 2022. Nella sua preziosa cassa in platino, il Calendario Cinese Tradizionale con l’effigie del bufalo presenta una complicazione esclusiva su un elegante quadrante in smalto grand feu.

Forgiato in nobile platino, l’orologio in edizione limitata di 50 pezzi Calendario Cinese Tradizione rende omaggio alla cultura millenaria dell’Impero di Mezzo. Su un quadrante plasmato in smalto grand feu, questo segnatempo d’eccezione rivela la complessità della visualizzazione, coniugando le indicazioni del calendario cinese con quelle del datario gregoriano e le fasi lunari – le specialità della Manifattura Blancpain.

A differenza del calendario gregoriano, la cui unità di misura è basata sulla giornata solare, il calendario cinese tradizionale lunisolare segue il ciclo lunare. Infatti offre, oltre alle ore e i minuti, la data e le fasi lunari, anche le principali indicazioni del calendario cinese tradizionale: ore doppie, giorni, mesi e mesi intercalari, i segni zodiacali, i cinque elementi e i 10 pilastri celesti. Questi ultimi, combinati con i 12 tronchi terrestri – simbolicamente rappresentati dagli animali dello zodiaco – consentono di ottenere 60 coppie differenti che formano il ciclo sessagesimale del sistema cinese della misura del tempo.

Nonostante la loro associazione complessa, queste funzioni si leggono con chiarezza sul quadrante rialzato di numeri romani in oro e lancette a forma di foglia di salvia évidé. Il bufalo, animale dell’anno 2021, compare in una finestrella a ore 12, sormontando il contatore delle ore doppie. Posizionati simmetricamente a ore 3 e a ore 9, due contatori indicano rispettivamente i tronchi celesti e i cinque elementi, oltre al mese e alla data, tramite lancette e i mesi intercalari un’apertura rotonda. Emblematiche degli orologi con calendario completo del marchio, le fasi lunari, che determinano i mesi del calendario cinese, si leggono a ore 6, mentre una lancetta a serpentina azzurrata indica i numeri del datario sul contorno del quadrante.

Questa complicazione innovativa, una vera sfida meccanica realizzata in 5 anni di sviluppo, si materializza nel calibro 3638 a carica automatica. Dotato di una riserva di marcia di sette giorni, questo movimento di alta orologeria è inserito in una cassa da 45 mm con una corona incastonata di un rubino cabochon. Inoltre possiede il sistema di correttori sotto corna brevettato da Blancpain per facilitare la regolazione delle funzioni. Il coronamento è il fondo in vetro zaffiro che consente di ammirare le finizioni del calibro e della sua massa oscillante in oro bianco, sui quali è incise l’animale dello zodiaco cinese dell’anno.

Il Calendario Cinese Tradizionale di Blancpain è disponibile anche nella versione non limitata, in oro rosso con una massa oscillante guilloché.