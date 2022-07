Blauer presenta la nuova campagna FW22

Blauer presenta la nuova campagna Adv FW22! Protagonisti per questa stagione i bellissimi ed internazionali modelli, Charlene Hogger e Etienne Robert.

Ancora una volta autore degli scatti nel presentare la collezione Blauer il fotografo inglese James Mollison che per questa stagione ha realizzato lo shooting in studio, rivisitando e interpretando ogni capo scattato in stile urban-glamour, senza però dimenticare il DNA sportswear del brand.

Un fil rouge con la precedente stagione in cui Blauer, marchio fedele alla propria storia ma in continua evoluzione, desidera attraverso queste nuove immagini, amplificate da un vero mix match di accostamenti e sovrapposizioni mai banali, comunicare la capacità di interpretare con contemporaneità, anche i modelli più iconici.

Le immagini della nuova campagna incarnano lo spirito della collezione autunnale del brand USA, sempre alla ricerca di innovazione, di stile e di nuovi materiali.

Protagonisti degli scatti i total look BLAUER Usa, dagli immancabili biker in pelle ai piumini maxi e sempre più eco, realizzati con mix di tessuti e trapunte in nylon che combinano effetti lucidi e opachi, fino ai pantaloni cargo stile military, jeans e felpe. La palette colori varia dai classici blu ai più grintosi ruggine scuro, grigio ferro e verde bosco.