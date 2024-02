Blizzak 6 ENLITEN: ecco l’evoluzione del pluripremiato pneumatico invernale di Bridgestone

Bridgestone, leader mondiale nella produzione di pneumatici di alta qualità e soluzioni per la mobilità sostenibile, ha annunciato il lancio del suo più recente pneumatico invernale touring ad alte prestazioni. Il nuovo Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN, progettato appositamente per i veicoli elettrici, offre eccellenti performance su neve, la massima efficienza di frenata su superfici bagnate e una maggiore durata chilometrica.

Considerando che le condizioni di guida su strade bagnate rappresentano la sfida più comune per gli automobilisti europei durante l’inverno, il Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN è stato appositamente progettato per offrire prestazioni di prim’ordine anche in tali situazioni. I test condotti da TÜV SÜD, uno dei più autorevoli istituti di prova automobilistici indipendenti d’Europa, hanno confermato che questo nuovo pneumatico invernale è in grado di garantire la distanza di frenata più breve su strade bagnate.

Progettato per affrontare ogni tipo di condizione stradale invernale, il Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN offre prestazioni sulla neve superiori al suo predecessore, garantendo un’eccellente mobilità e controllo. È stato anche riconosciuto come il pneumatico top-rated per la frenata e la trazione sulla neve da TÜV SÜD.

Inoltre, questo nuovo prodotto invernale di punta di Bridgestone offre un notevole aumento della durata chilometrica, con una resistenza del 32% superiore rispetto al pluripremiato Blizzak LM005. Ciò si traduce non solo in una migliore efficienza del pneumatico ma consente anche agli automobilisti di risparmiare sui costi, prolungando la vita del pneumatico di quasi un terzo, equivalente a una stagione invernale aggiuntiva.

Le straordinarie prestazioni del Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN sono frutto della tecnologia ENLITEN, l’approccio innovativo di Bridgestone allo sviluppo dei pneumatici. In questo caso, la tecnologia ENLITEN è stata integrata con innovazioni nel design del battistrada e della mescola, includendo miglioramenti nel design, una maggiore uniformità del profilo di usura e l’ottimizzazione della distribuzione delle lamelle. Questa tecnologia non solo assicura elevate performance, ma contribuisce anche a una produzione sostenibile, utilizzando il 25% di materiali riciclati e riutilizzabili.

Con l’introduzione della tecnologia ENLITEN, il nuovo pneumatico invernale touring di Bridgestone è pronto per eccellere in qualsiasi condizione atmosferica o stradale. Progettato per soddisfare le esigenze generali di qualsiasi veicolo e i requisiti specifici dei veicoli elettrici, questo pneumatico sostiene l’impegno di Bridgestone nel rendere i veicoli elettrici più efficienti ed accessibili.

Il Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN, progettato e prodotto in Europa, sarà disponibile a partire da maggio 2024 in 189 diverse misure, con variazioni da 16 a 12 pollici, e saranno introdotte ulteriori misure nel corso del 2025.