“Blu Live”: il ritorno sul palco di GIORGIA, al PalaSele di Eboli il 2 dicembre

Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album vero, in bilico tra emozione e ragione, Giorgia torna sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, “BLU LIVE”, che vivrà di due momenti differenti, tra il calore intimo del teatro lirico e l’apertura dei grandi spazi dei palasport. L’artista ha scelto di partire subito con i suoni più vivi e intensi e il contatto diretto con il pubblico: “BLU LIVE – TEATRI LIRICI” porterà Giorgia nei più prestigiosi teatri d’opera tra maggio e giugno, mentre “BLU LIVE – PALASPORT” vivrà in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei palasport: due occasioni differenti per ascoltare live i brani del suo nuovo album in due vesti inedite. L’appuntamento al PalaSele di Eboli è fissato per il 2 dicembre 2023. Le prevendite si aprono oggi, 17 gennaio, alle ore 18.00, su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali. “Giorgia – Blu Live” è prodotto e organizzato da Friends and Partners. la tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni.

IL CALENDARIO DEL #PALASELE 2023 Riprenderà a marzo 2023 la stagione dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli dove, come sempre, faranno tappa i principali grandi tour indoor. G ià annunciati sei spettacoli per dieci appuntamenti , tra esclusive per il Sud Italia e la Campania, acclamati ritorni e ‘debutti” nella venues tra le più importanti del Meridione e indiscusso tempio indoor della musica live in Campania:

Si ripartirà giovedì 30 marzo con “Go Gianni Go! Morandi Nei Palasport” l’avvincente corsa di Gianni Morandi per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani. A seguire la doppia data giovedì 6 e venerdì 7 aprile di Max Pezzali e il suo *MAX30 NEI PALASPORT #HITSONLY”, mentre martedì 11 aprile sarà il giorno del ritorno di Eros Ramazzotti con il “Battito Infinito World Tour”, unica tappa al Sud Italia. Sempre ad aprile 2023 per la prima volta arriva a Eboli “ALIS”, lo spettacolo internazionale di circo contemporaneo di Le Cirque Top Performers, in programma sabato 15 aprile con 2 spettacoli alle ore 17 e alle ore 21 e domenica 16 aprile alle ore 17. Doppia data anche per Renato Zero con la nuova tournée “Zero A Zero – Una Sfida In Musica”, prodotta da Tattica, al PalaSele il 22 e il 23 aprile. È atteso invece il 25 maggio 2023 l’acclamato bis di Biagio Antonacci con il “Palco Centrale Tour” dopo lo straordinario show sold out dello scorso novembre, Chiude (per ora) il calendario degli show la tappa di Giorgia con il suo “Blu Live” il 2 dicembre 2023.