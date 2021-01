BMC e Campagnolo al fianco della Ag2r CITROËN

Due storici brand andranno a supportare l’Ag2r CITROËN. La formazione World Tour transalpina, infatti, correrà a bordo delle nuove e fiammanti BMC, prestigioso produttore di bici svizzero, che saranno equipaggiate con la tecnologia italiana del Gruppo Campagnolo Super Record EPS disc montato su biciclette BMC Teammachine SLR01.

La squadra avrà anche a disposizione tutti i modelli di ruote Bora WTO e Bora Ultra disc, che completeranno il set up 100% vicentino. Le sponsorizzazioni di team professionistici sono fonte di orgoglio per Campagnolo, ma soprattutto offrono ineguagliabili opportunità per ricevere feedback sui prodotti dagli atleti più esigenti. BMC è un marchio che ha molto in comune con Campagnolo, la ricerca dell’innovazione, il desiderio di realizzare prodotti premium e distintivi e, soprattutto, la passione per il mondo delle competizioni.

“Come fornitori delle biciclette del team AG2R CITROËN TEAM, siamo felici di lavorare con Campagnolo. Avere una forte presenza nel mondo delle competizioni è parte integrante della nostra visione di marca e quindi selezioniamo accuratamente i nostri partner. Campagnolo è un produttore di componenti che condivide la nostra mentalità, con una storia costellata di vittorie. Siamo pronti a far partire questo ambizioso progetto sportivo e raccogliere assieme prestigiosi successi.” ha dichiarato David Zurcher, CEO di BMC Switzerland.

“Avere Campagnolo con noi nel 2021 ci fa estremo piacere. Le performance dei prodotti sono note nel mondo del ciclismo che conta, e il palmares di Campagnolo è secondo a nessuno. L’unione di componenti eccellenti e telai all’avanguardia mi da estrema confidenza per iniziare una nuovo capitolo per il team AG2R CITROËN TEAM.” ha aggiunto Vincent Lavenu, direttore generale del team francese.