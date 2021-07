BMW 330e Touring xDrive: “green” con un’anima sportiva

Con oltre 16 milioni di esemplari venduti in quarantacinque anni, la BMW Serie 3 è uno dei modelli che definiscono maggiormente l’identità di Bmw. Questa volta abbiamo provato la versione ibrida plug-in, la 330e in versione Touring nella variante xDrive.

Le dimensioni esterne sono aumentate rispetto al modello uscente di 76 millimetri in lunghezza (4.709 mm), di 16 mm in larghezza (1.827 mm) e di 8 millimetri di altezza (1.470 mm, inclusa l’antenna). Un passo allungato di 41 mm per arrivare a 2.851 mm e ampie falcate che contribuiscono all’agilità della vettura.

Come nella Nuova BMW Serie 3 berlina, il design della parte anteriore – con la griglia a doppio rene BMW, i fari gemelli slim e una grembiulatura anteriore sporgente – accentua la potenza dell’auto. Questo aspetto familiare è ulteriormente enfatizzato da un accattivante intaglio nei fari e dalle prese d’aria a forma di T orizzontali (su vetture con specifiche standard e sui modelli Sport Line / Luxury Line).

I fari Full-LED sono montati di serie sulla Nuova BMW Serie 3 Touring, mentre i fari a LED con contenuti estesi, i fari adattivi a LED con BMW Laserlight con antiabbagliamento con un raggio di circa 530 metri e fendinebbia anteriori a LED sono disponibili come opzioni.

L’eleganza del modello è accentuata dalle barre portatutto, dal rivestimento dei montanti B e C e dalla cornice dei finestrini laterali in diverse finiture coordinate tra loro. I fianchi scorrono verso la parte posteriore, dove un pronunciato spoiler, i gruppi ottici posteriori a LED (con sezioni superiori più scure) e i doppi terminali di scarico per tutte le varianti del modello enfatizzano la dinamicità.

All’interno, il design dell’abitacolo, incentrato sul conducente, il nuovo Control Display e il quadro strumenti e i comandi concentrati in un numero ridotto di pannelli conferiscono un’aura sportiva agli interni della Nuova BMW Serie 3 Touring.

I sedili di ultima generazione assicurano un alto livello di comfort su lunghe distanze nella Nuova BMW Serie 3 Touring. La parte anteriore dell’abitacolo è più ampia e la nuova vettura offre più spazio per la testa rispetto al suo predecessore in tutti i sedili. Anche la parte posteriore guadagna ampiezza e offre ai passeggeri spazio extra per le gambe e assicura maggiore facilità per salire e scendere. Il sedile posteriore può ospitare tre seggiolini per bambini, due dei quali possono essere fissati con punti di attacco ISOFIX.

Il BMW Live Cockpit Professional opzionale comprende un display da 12,3 pollici completamente digitale e un Control Display da 10,25 pollici. Per un funzionamento intuitivo, il conducente può scegliere tra la funzionalità touchscreen del Control Display, il controller iDrive, i pulsanti del volante, il controllo vocale e quello dei gesti. Un altro elemento di BMW Live Cockpit Professional è il BMW Intelligent Personal Assistant, un assistente digitale intelligente che risponde al saluto “Hey BMW”.

L’arrivo del BMW Intelligent Personal Assistant assicura la presenza costante di un vero professionista BMW a bordo. È in grado di spiegare tutti i tipi di funzioni diverse (“Come funziona l’High Beam Assistant?”), fornire informazioni sullo stato della vettura (“Il livello dell’olio è a posto?”) e aiutare a rispondere alle domande (“Ci sono notifiche?”).

Quando arriva il momento di guidare, la 330e Touring xDrive, mostra un comportamento molto sicuro, con un’impronta ben piantata a terra. Lo sterzo, preciso, dà molta confidenza in ingresso curva e l’impressione generale è quella di un’auto agile nonostante le dimensioni siano importanti. La vettura dispone di una potenza di sistema pari a 252 Cv e di 420 Nm di coppia massima. Una delle particolarità del propulsore è il sistema XtraBoost che si può utilizzare ponendo in Sport il selettore per le modalità di guida ed è disponibile anche durante le manovre di kickdown e dopo aver spostato il selettore marce in posizione M/S. L’XtraBoost aumenta la potenza del sistema di 40 Cv per alcuni secondi raggiungendo così i 292 Cv. Ottimo anche il comfort, con un buon isolamento acustico e un motore termico che, quando non viene spremuto, rimane silenziosissimo. Di gran livello anche gli aiuti alla guida, come il sistema di assistenza in retromarcia, che registra gli ultimi 50 metri percorsi e riporta l’auto alla posizione di partenza evitando gli ostacoli, come se si premesse un tasto rewind: utilissimo per gli “stalli” nei parcheggi.

Oltre alla già citata modalità sport, sono disponibili altre due modalità di guida, una elettrica e una ibrida. Con la batteria piena, siamo riusciti a percorrere poco più di 45 km (a fronte dei 66 dichiarati) ma in ogni caso una distanza sufficente per coprire il tragitto medio casa-lavoro.

Quando finisce la carica, grazie al Battery Control è possibile ricaricare l’auto in movimento, con costi simili a quelli di una colonnina di ricarica. Ma se si vuole ricaricare alla colonnina, può venire in aiuto l’app dedicata alla 330e, che individua i punti di ricarica, li prenota ed effettua il pagamento. In questo caso l’80% della capacità si raggiunge in 4,2 ore e il 100% (ad esempio lasciando l’auto durante la sosta notturna) nel tempo di 5,7 ore. Con le Bmw i Wallbox queste operazioni di ricarica possono essere completate rispettivamente con 2,4 e 3,4 ore.

Il listino della BMW 330e Touring xDrive parte da circa 59.000 euro.