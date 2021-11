BMW C 400 X: versatile e sportivo

Con il C 400 X, nel 2017, BMW Motorrad ha presentato per la prima volta un veicolo premium per il segmento degli scooter di media cilindrata. Da allora, il C 400 X ha impressionato i clienti del segmento della mobilità urbana con le sue caratteristiche di guida dinamica. Adesso la Casa dell’Elica ha aggiornato lo scooter di media cilindrata e, oltre ad alcune significative ottimizzazioni tecniche, ha introdotto anche nuovi colori e stili. Noi l’abbiamo provato.

Il look è molto particolare perchè combina linee moderne e tagli decisi. Il gruppo ottico anteriore è a LED e la sella è molto comoda per guidatore e passeggero. La guida è confortevole perchè la posizione è facile da trovare e spinge a stare con il busto eretto. Lo spazio per le gambe è molto buono cosi come la protezione del parabrezza. Il vano sottosella è caratterizzato dal sistema “flexcase”, una sorta di sportello interno apribile a soffietto per aumentare lo spazio riservato a caschi o borse. Molto interessante, il sistema Connectivity con schermo multifunzione da 6,5” a colori (in optional) in grado di dialogare con lo smartphone (collegato via bluetooth al veicolo) e con il casco.

Il C 400 X è spinto da un motore monocilindrico con una potenza di 25 kW (34 CV) a 7.500 giri/min e una coppia di 35 Nm a 5.750 giri/min. La trasmissione della potenza avviene tramite un cambio CVT (Continuously Variable Transmission – trasmissione a variazione continua) e una trasmissione ad elevata rigidità torsionale sul forcellone accoppiata ad un innovativo sistema di cuscinetti per il forcellone che minimizza le vibrazioni. Nell’aggiornamento, il motore è stato dotato di una cosiddetta “manopola dell’acceleratore elettronica” (E-gas) e di una valvola a farfalla ad azionamento elettrico, nonché di un nuovo sistema di gestione.

Questo si traduce in una reazione dell’acceleratore ancora più fluida e sensibile e una migliorata stabilità a regime minimo. Anche l’impianto frenante è stato aggiornato. La velocità massima raggiungibile è di 139 km/h. Grazie alle nuove pinze dei freni, il sistema frenante a doppio disco anteriore offre ora un punto di pressione più stabile, nonché un migliore roll-back dei pistoni dei freni. Ciò è accompagnato da corse della leva allineate per il freno posteriore a sinistra e per il freno anteriore a destra per una sensazione di frenata simmetrica.

Il C 400 x si guida molto bene anche quando si alza il ritmo tra le curve. La Lo scooter restituisce, in tutte le circostanze, una sensazione di stabilità e sicurezza decisamente apprezzabili.

Il listino del BMW C 400 X parte da 6.950 euro ma è non è difficile farlo lievitare grazie all’ ampio catalogo accessori.