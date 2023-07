BMW CE 02: un eParkourer per le città e le aree urbane

Con il nuovo BMW CE 02, BMW Motorrad presenta un nuovo veicolo elettrico pensato per i centri urbani a circa due anni di distanza dal CE 04, perseguendo la propria strategia di mobilità elettrica.

Una delle caratteristiche più evidenti del BMW CE 02 è il suo design innovativo. Con proporzioni nuove e un’ampia possibilità di personalizzazione, il CE 02 rappresenta una porta di accesso al mondo delle due ruote BMW Motorrad. È un veicolo elettrico che si rivolge principalmente ai giovani e si distingue per essere diverso sia dalle e-motorbike che dagli e-scooter. Viene definito come un eParkourer, creato appositamente per l’ambiente urbano. Il suo design è agile, pratico e robusto, ridotto all’essenziale. Le ruote grandi offrono solidità e, allo stesso tempo, garantiscono un’esperienza di guida divertente su diversi tipi di terreno. Il contrasto tra il nero come colore di base per il telaio, le ruote e altre componenti e il grigio granito metallizzato opaco per la copertura del motore crea un effetto visivo entusiasmante. Nella versione speciale HIGHLINE, il CE 02 si presenta con un aspetto estroverso e colorato, grazie alle forcelle anodizzate in oro e al design “a nastro” in combinazione con il colore Petrol.

Il BMW CE 02 offre anche prestazioni interessanti. È disponibile in due varianti di potenza: una da 11 kW (15 CV) e una da 4 kW (5 CV). La versione da 4 kW è limitata a 45 km/h, soddisfacendo i requisiti della patente AM, consentendo ai giovani di guidarlo a partire dai 14 anni in alcuni paesi, come l’Italia, e a chi possiede la patente per auto. La versione da 11 kW, invece, offre un’accelerazione rapida ai semafori e un’esperienza di guida dinamica e divertente. Con una velocità massima di 95 km/h e un’autonomia di oltre 90 km (per la versione da 11 kW secondo WMTC), il CE 02 è adatto anche per affrontare percorsi extraurbani. Inoltre, il veicolo si distingue per il suo peso ridotto di soli 132 kg (versione da 11 kW) o 119 kg (versione da 4 kW) e per l’altezza della sella di soli 750 mm, che lo rendono estremamente maneggevole.

Il nuovo BMW CE 02 offre diverse modalità di guida per adattarsi alle esigenze dei motociclisti urbani. Di serie, sono presenti le modalità “Flow” e “Surf”. La modalità “Flow” è pensata per la guida nel traffico cittadino, mentre la modalità “Surf” offre un’esperienza di guida dinamica al di fuori della città. Inoltre, è disponibile come optional la modalità di guida sportiva “Flash”, che fa parte dell’equipaggiamento opzionale HIGHLINE e può essere acquistata come accessorio originale BMW Motorrad.

Per quanto riguarda la ricarica, il BMW CE 02 è dotato di un caricabatterie esterno di serie con una potenza di carica di 0,9 kW, che consente di ricaricare il veicolo in modo rapido e conveniente presso prese domestiche comuni. È anche disponibile come optional un caricabatterie rapido con una potenza di 1,5 kW, che si trova nell’equipaggiamento opzionale HIGHLINE e tra gli accessori originali BMW Motorrad (solo per la versione da 11 kW).

Dal punto di vista della struttura, il BMW CE 02 presenta un telaio tubolare a doppia culla in acciaio tubolare, forcelle telescopiche all’anteriore e un forcellone monobraccio con un ammortizzatore a perno diretto al posteriore. Le ruote in lega leggera in fusione con design a disco pieno e i freni a disco garantiscono una guida sicura. Inoltre, il veicolo è dotato di ABS BMW Motorrad per migliorare la sicurezza durante la frenata.

Il BMW CE 02 è anche dotato di una serie di caratteristiche tecnologiche moderne. Sulla plancia, un display TFT fornisce informazioni chiare sulle condizioni di guida, inclusa la velocità e lo stato di carica della batteria. Una porta di ricarica USB-C consente di alimentare uno smartphone, mentre l’app BMW Motorrad Connected offre la possibilità di monitorare i tempi di ricarica e registrare i viaggi effettuati. Grazie ai BMW Motorrad Connected Services, che sono inclusi nel pacchetto HIGHLINE, è possibile accedere a informazioni sullo stato di carica e altre informazioni sul veicolo CE 02 tramite l’app, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.