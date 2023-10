BMW e AC Milan: i cavalli della gamma elettrica all’Ippodromo SNAI San Siro

Ben oltre una semplice prova su strada: in occasione della consegna ufficiale della flotta di 45 BMW per la stagione 2023/2024, alcuni giocatori dell’AC Milan hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica che celebra il piacere della guida sportiva a zero emissioni, sempre tenendo a mente l’importanza della sicurezza stradale.

In un affascinante pomeriggio all’ippodromo SNAI San Siro, all’ombra del monumento a Leonardo da Vinci, i campioni come Olivier Giroud, Theo Hernandez, Simon Kjaer, Pierre Kalulu e Yacine Adli hanno preso in mano le redini delle potenti BMW i7, BMW i5 e BMW iX, portando questi veicoli elettrici sulla pista di trotto. Accanto a loro, i piloti esperti della scuola di guida sicura GuidarePilotare di Siegfried Stohr hanno fornito consigli, spiegato i principi della guida sicura e garantito la massima sicurezza durante l’evento.

“È stata davvero un momento emozionante e unico”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia. “La consegna delle 45 auto, ciascuna con una targa personalizzata per il giocatore, è avvenuta ai piedi del celebre cavallo di Leonardo, un simbolo di Milano. La parte dinamica dell’evento si è svolta su una delle piste da corsa più prestigiose al mondo, sollecitando al massimo le prestazioni dei veicoli elettrici BMW.”

Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha condiviso le sue emozioni: “Guidare per la prima volta la mia nuova BMW è stato emozionante. Durante la prova su strada, ho provato la stessa adrenalina che sento prima di scendere in campo con la maglia del Milan.”

Olivier Giroud ha aggiunto: “La potenza, l’eleganza e la sicurezza di una BMW sono davvero impagabili. Guidare una di queste vetture è come mettersi al volante di una leggenda delle quattro ruote.”

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della nazionale danese, ha concluso con queste parole: “Il suono del motore BMW mi ricorda l’energia elettrizzante dei nostri tifosi. Sia sul campo da gioco che sulla strada, la massima concentrazione e attenzione sono fondamentali per ottenere prestazioni al top.”

L’evento ha dimostrato che il piacere di guida è un tratto distintivo di BMW, indipendentemente dalla fonte di alimentazione dei veicoli, inclusa quella elettrica. La gamma elettrica BMW, composta da modelli come BMW iX, BMW i7 e la nuova BMW i5, ha messo in luce le straordinarie prestazioni dei veicoli a zero emissioni.

Inoltre, la nuova BMW i5 sarà disponibile in concessionaria a partire dal 21 ottobre, insieme all’intera gamma della nuova BMW Serie 5, che offre opzioni di alimentazione benzina, diesel e ibrido plug-in.

L’evento ha anche enfatizzato l’impegno di BMW per la sicurezza stradale, un valore fondamentale nella strategia di responsabilità sociale d’impresa dell’azienda. BMW non solo adotta tecnologie all’avanguardia, ma promuove anche l’educazione alla guida responsabile attraverso iniziative come la BMW Driving Experience, esistente dal 2006, e la collaborazione con GuidarePilotare di Siegfried Stohr, che ha radici negli anni ’90.

Siegfried Stohr ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio al volante e della consapevolezza delle situazioni del traffico per migliorare la sicurezza. La filosofia di base di tutti i corsi offerti si basa su esperienze significative al volante che mettono alla prova le abilità intellettuali, sensoriali ed emotive dei conducenti.