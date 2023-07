BMW e AC Milan: rinnovo della partnership tra innovazione e sostenibilità

BMW e AC Milan hanno annunciato il rinnovo della loro partnership, consolidando così il legame tra i due brand iconici. La cerimonia si è svolta presso la House of BMW, nella quale le due eccellenze mondiali hanno sottolineato la volontà di continuare a emozionare milioni di appassionati in tutto il mondo.

La partnership tra BMW e AC Milan, siglata nel 2021, ha dimostrato di essere un successo fin dall’inizio. I due marchi sono accomunati da valori come la passione, lo stile e la ricerca della migliore performance, ma anche da un impegno sociale e ambientale. Entrambi credono fermamente che la sostenibilità sia un elemento chiave per il successo a lungo termine, sia dal punto di vista del business che per quanto riguarda il rapporto con l’ambiente e la società nel suo complesso.

Uno degli obiettivi principali di questa partnership è promuovere la mobilità sostenibile, sia all’interno che all’esterno del club calcistico, per aumentare la consapevolezza sui temi cruciali come la riduzione dell’impatto ambientale e l’importanza di un approccio circolare al business. Entrambi i marchi si sono posti l’obiettivo di intraprendere un percorso evolutivo che vada in questa direzione, dimostrando così la loro responsabilità verso le nuove generazioni.

BMW Italia, attraverso il progetto BMW SpecialMente, sta da anni creando valore per la società e sostenendo progetti che favoriscono l’inclusione, l’intercultura e la sostenibilità ambientale e sociale. AC Milan, d’altra parte, ha sempre lavorato per condividere i valori positivi dello sport attraverso azioni concrete, come evidenziato nel suo Manifesto RespAct e nelle iniziative della Fondazione Milan, una charity rossonera che ha recentemente festeggiato il suo ventesimo anniversario.

La collaborazione tra BMW e AC Milan ha avuto origine nel progetto BMW in Tour, che ha debuttato nell’aprile di quest’anno presso Casa Milan. Questo progetto, sviluppato dall’Associazione Concessionari Italiani BMW (A.C.I.B.), ha coinvolto atleti con disabilità, dipendenti e volontari in entusiasmanti partite di calcio che si sono svolte in 11 tappe. La finale, che si terrà a settembre presso il Centro Sportivo PUMA House of Football, vedrà scontrarsi la Squadra Ufficiale Concessionari BMW e la Prima Squadra Ufficiale Serie A di Insuperabili, un evento che promette di suscitare grande emozione tra i tifosi.

Per gli anni a venire, BMW e AC Milan hanno pianificato una serie di eventi e iniziative congiunte, mirate a connettere ed entusiasmare gli appassionati di sport, motori, innovazione, sostenibilità e lifestyle. L’obiettivo è creare un legame ancora più solido tra i due mondi, offrendo esperienze uniche che coinvolgano i fan di entrambi i march