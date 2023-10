BMW e Chiara Ferragni insieme per promuovere la mobilità a zero emissioni

BMW Italia ha selezionato Chiara Ferragni come protagonista di un progetto speciale sviluppato in collaborazione con Publitalia’80. L’obiettivo di questo progetto è sfatare alcuni pregiudizi legati all’adozione di veicoli elettrici, sfruttando le caratteristiche uniche del modello BMW iX1. Gli spot pubblicitari, disponibili in versioni da 60 e 30 secondi, sono trasmessi da ieri sulle reti Mediaset, con inizio su Canale 5 alle 20.35 circa. La campagna rimarrà in onda fino al 14 ottobre su diverse reti televisive Mediaset, nonché sulle piattaforme digitali Mediamond, Mediaset Infinity e Tgcom24.

Questa iniziativa è nata con l’obiettivo di contribuire a sfatare alcune concezioni sbagliate riguardo alla mobilità elettrica in Italia, che la collocano in una posizione di svantaggio rispetto ad altri paesi europei, dove la scelta di veicoli a batteria è in costante crescita. Secondo uno studio recente di Deloitte, l’Italia potrebbe emergere come uno dei mercati più favorevoli al cambiamento, con quasi l’80% degli italiani teoricamente disposti a passare da veicoli a combustione interna a motorizzazioni elettriche o elettrificate (67% per le motorizzazioni elettriche puramente, 11% in più rispetto alle opzioni completamente elettriche).

Il progetto di comunicazione di BMW Italia si concentra sull’idea di superare i pregiudizi, ed è incarnato da Chiara Ferragni, scelta per la sua strada professionale “non convenzionale” che ha sfidato e superato pregiudizi immotivati.

La campagna mette in parallelo la storia di successo di Chiara Ferragni con quella della BMW iX1, dimostrando come quest’auto, grazie alle sue caratteristiche, possa superare le resistenze legate alla transizione verso la mobilità sostenibile. Il superamento dei pregiudizi verso i veicoli elettrici va di pari passo con il superamento dei pregiudizi su Chiara Ferragni.

Il video racconta una storia ideale e concreta, sia quella professionale di Chiara Ferragni che quella della BMW iX1, mettendo a confronto momenti chiave attraverso un dialogo immaginario tra Chiara e l’auto. Il tutto si conclude con un significativo “shhhhhh” da parte di Chiara Ferragni, che invita a godere del silenzio dell’auto elettrica BMW iX1, aprendo la porta a un nuovo mondo: quello della mobilità sostenibile.