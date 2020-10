BMW : ecco la gamma R nineT 2021

Per la prossima stagione 2021, BMW Motorrad ha affinato in modo sostenibile la famiglia R nineT con alcune modifiche tecniche grazie all’introduzione di un nuovo motore oltre a una significativa estensione della gamma di equipaggiamento standard e optional.

Per l’uso nei nuovi modelli R nineT, il motore boxer è stato sottoposto sia a messa a punto tecnica che visiva ed è ora progettato per soddisfare i requisiti della omologazione EU-5. La sua potenza di picco è ora 80 kW (109 CV) a 7250 rpm (precedentemente 81 kW (110 CV) a 7750 rpm), mentre la coppia massima è ancora 116 Nm a 6000 rpm. Le teste dei cilindri di nuova progettazione offrono una transizione più armoniosa dalle alette di raffreddamento esterne a quelle interne, e componenti dei corpi farfallati e i coperchi della testa del cilindro di nuova progettazione ora conferiscono alla moto un fascino estetico ancora maggiore.

Anche nella versione standard, i nuovi modelli R nineT ora presentano ABS Pro in combinazione con DBC (Dynamic Brake Control) per una maggiore sicurezza in frenata, sia a moto piegata in curva che in situazioni difficili. Le caratteristiche standard includono anche un nuovo ammortizzatore con smorzamento dipendente dalla escursione (WAD), che fornisce maggiore comfort alle sospensioni e una comoda regolazione manuale del precarico della molla. Le modalità di guida “Rain” e “Road” sono ora incluse di serie.

La dotazione standard dei modelli R nineT include uno strumento circolare con quadrante di nuova progettazione con il logo BMW e spie di indicazione che sono “invisibili” quando non illuminate. Allo stesso modo come standard, i nuovi modelli R nineT ora hanno un faro e indicatori di direzione bianchi con tecnologia LED. La gamma ampliata di apparecchiature standard nei nuovi modelli R nineT è integrata da una presa di ricarica USB.

Le modalità di guida Pro (con le modalità aggiuntive “Dana”) per le versioni R nineT e Pure e “Dir” (per R nineT Scrambler e Urban G/S) sono disponibili in optional, così come il controllo di trazione DTC (Dynamic Traction Control) e il controllo del freno motore (MSR). Una nuova opzione è il pacchetto Comfort, che comprende il Riding Mode Pro, il cruise control e le manopole riscaldabili.

La tradizionale linea “Option 719” offre optional particolarmente esclusivi e di alta qualità per la personalizzazione della R nineT in base al gusto personale del proprietario. Questa gamma esclusiva di parti ora comprende parti come ruote di vario tipo, pacchetti di parti fresate e – dalla gamma Accessori Originali BMW Motorrad– una modifica alla parte posteriore con finale corto e supporto targa dietro la ruota posteriore, così come una parte finale posteriore in stile tracker (Tracker posteriore).

Anche per la Urban G/S c’è la colorazione “Edition 40 Years GS” (come per le nuove GS della serie R e F), disponibile in edizione limitata e che celebra il 40° anniversario della famiglia R-GS.