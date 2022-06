BMW: ecco l’auto che cambia colore con il pensiero

Al Consumer Electronics Show 2022 di Las Vegas, il BMW Group ha presentato la BMW iX Flow con E Ink, un veicolo unico nel suo genere in grado di cambiare l’intero colore della carrozzeria con la semplice pressione di un pulsante. “Abbiamo già introdotto ulteriori miglioramenti alla tecnologia dopo l’anteprima al CES”, riferisce Stella Clarke, responsabile del progetto BMW iX Flow. “In precedenza, i cambiamenti di colore avvenivano solo con una transizione graduale. Ora, l’elettronica di controllo è stata messa a punto per consentire trasformazioni istantanee, con un effetto visivo ancora più sorprendente”.

I presenti al rad°hub del BMW Group, tenutosi presso lo stabilimento di Monaco il 12-13 maggio, hanno avuto l’opportunità di sperimentare per la prima volta da vicino le capacità della BMW iX Flow. L’evento rad°hub si propone di essere una piattaforma aperta ed interdisciplinare per lo scambio di idee tra pensatori e opinion leader di tutto il mondo.

La BMW iX Flow incontra la neurotecnologia.

La startup brainboost, con sede a Monaco di Baviera, ha utilizzato la nuova e migliorata tecnologia per il cambio colore in una collaborazione unica con il BMW Group al rad°hub con lo scopo di sensibilizzare sul tema della salute mentale.

Con l’aiuto di brainboost, la BMW iX Flow è stata collegata direttamente al cervello dei partecipanti utilizzando un elettroencefalogramma (EEG) che registra l’attività elettrica del cervello. “I modelli di colore della BMW iX Flow reagiscono all’attività cerebrale e ne riflettono il livello di attività”, spiega Philipp Heiler, CEO di brainboost. “Una volta che il cervello è a riposo, anche i cambiamenti dei disegni sull’iX Flow diventano più calmi e regolari”. Un’animazione speciale veniva attivata se i partecipanti riuscivano a mantenere questo stato per diversi secondi. In questo modo, i partecipanti hanno potuto gradualmente calmare e rilassare la propria mente sotto la guida degli esperti di brainboost e con l’aiuto del neurofeedback ricevuto tramite l’iX Flow. In questo modo si matura la conoscenza di quali strategie funzionano meglio per calmare in modo mirato la propria attività cerebrale e rilassarsi, ad esempio nella vita lavorativa di tutti i giorni.

Qual è la tecnologia alla base del cambio di colore?

La carrozzeria della BMW iX Flow è rivestita da una speciale pellicola contenente milioni di capsule di colore. Quando vengono stimolate da impulsi elettrici, i pigmenti bianchi caricati negativamente o quelli neri caricati positivamente si raccolgono sulla superficie, cambiando così il colore esterno. Grazie alla possibilità di modificare il colore della carrozzeria e di visualizzare motivi diversi, la BMW iX Flow con E Ink apre ad un modo completamente nuovo di personalizzare la propria esperienza al volante.

Chi o cosa è brainboost?

La startup brainboost è stata fondata con la missione di rendere il fitness e la salute mentale accessibili al maggior numero possibile di persone. Il team è interamente specializzato in fitness e salute mentale e offre corsi di formazione, sessioni di coaching e piani di gestione della salute aziendale in questo settore, oltre a condurre ricerche e sviluppare software. brainboost utilizza i fondamenti delle neuroscienze e le tecniche di misurazione basate sui dati – in particolare l’EEG per misurare l’attività elettrica del cervello – a scopo di ricerca e prevenzione, nonché per migliorare la qualità della vita e le prestazioni mentali.